Guarda lo speciale concerto di Billy Joel al Madison Square Garden online gratuitamente

Billy Joel porta il suo famoso concerto sul piccolo schermo con un nuovo speciale televisivo in onda stasera su CBS.

Lo spettacolo, intitolato “The 100: Billy Joel al Madison Square Garden”, va in onda in diretta su CBS alle 21:00 ET/PT. Puoi guardare il concerto di Billy Joel MSG in diretta in TV tramite la tua affiliata CBS locale.

Vuoi guardare “Billy Joel al Madison Square Garden” senza cavo? Trasmetti in streaming lo speciale del concerto su Paramount+, che trasmette un live streaming CBS. Il piano Paramount+ With Showtime ti dà accesso a uno speciale live streaming di Billy Joel. Non sei abbonato? Paramount+ offre una prova gratuita di 7 giorni che puoi utilizzare per guardare “Billy Joel 100th” online gratuitamente. Continua ad abbonarti a partire da $ 5,99 al mese o annulla prima della fine della prova gratuita per evitare addebiti.

Un altro modo per guardare “The 100th: Billy Joel al Madison Square Garden” su CBS è tramite DirecTV Stream. Il servizio TV in diretta include CBS come parte della sua gamma di canali e puoi guardare DirecTV Stream sul tuo telefono, computer, tablet o smart TV. DirecTV Stream offre una prova gratuita di 5 giorni che puoi utilizzare per guardare gratuitamente lo speciale del concerto di Billy Joel online.

Lo speciale del concerto di marzo di Joel è stato filmato per celebrare la centesima esibizione consecutiva da record di Piano Man durante la sua residenza al MSG. Secondo il sito web della CBS, il concerto televisivo presenterà i classici successi di Joel come “My Life”, “Scenes From an Italian Restaurant”, “It's Still Rock and Roll to Me” e, naturalmente, “New York State of Mind”.

Nonostante una carriera che dura da decenni, lo spettacolo di stasera è il primo concerto di Joel ad essere trasmesso su una rete televisiva. Per quanto riguarda la residenza del cantante, lo storico tour terminerà quando Joel darà le sue ultime esibizioni il prossimo luglio.

Guarda “The 100th: Billy Joey al Madison Square Garden” stasera alle 21:00 su CBS o ascoltalo in streaming online tramite Paramount+ qui.