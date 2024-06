Guarda SpaceX lanciare il suo quarto test di volo del veicolo spaziale

SpaceX si sta preparando a inviare giovedì il suo enorme razzo Starship per il suo quarto test di volo. Il decollo del veicolo Starship Super Heavy è previsto dal sito di lancio di SpaceX nel sud del Texas, durante una finestra di 120 minuti che si apre alle 8:00 ET. Lo spazio afferma che il lancio avverrà alle 8:50 ET, quando le condizioni meteorologiche sembreranno favorevoli al 95%.