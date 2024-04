Guerra in Ucraina: l’organismo delle Nazioni Unite sollecita moderazione dopo l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite (AIEA) ha ripetutamente messo in guardia contro tali attacchi.

L’impianto interromperà la produzione di energia nel 2022, ma richiede energia costante per raffreddare uno dei suoi reattori, che è in modalità “sicurezza calda”, il che significa che non è completamente offline.

La direzione dell'impianto, fondata in Russia, ha affermato che i livelli di radiazioni erano normali e non vi erano danni gravi.

L'AIEA ha affermato che il danno non ha compromesso la sicurezza nucleare, ma ha avvertito che si tratta di “un incidente grave che potrebbe comprometterla”. [the] Integrità del sistema di controllo del reattore”.

“L'Ucraina non è stata coinvolta in alcuna provocazione armata sul sito”, ha detto Andriy Yusov, portavoce della direzione principale dell'intelligence ucraina, al sito di notizie Ukrainska Pravda. L'impianto è “occupato illegalmente dalla Russia”, ha detto.

All'epoca, Grozy disse: “Più di due anni dopo, la sicurezza nucleare in Ucraina continua a essere a rischio. Siamo determinati a fare tutto il possibile per ridurre il rischio di un incidente nucleare che danneggi le persone. L'ambiente, non solo in Ucraina.”