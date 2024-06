SINGAPORE (AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato domenica la Russia di contribuire a destabilizzare il futuro. Una conferenza di pace organizzata dagli svizzeri Nella guerra in Ucraina.

Intervenendo alla principale conferenza sulla sicurezza asiatica, Zelenskyj ha affermato che la Cina sta facendo pressioni sugli altri paesi e sui loro leader affinché non partecipino ai prossimi colloqui. Non ha detto quali.

“La Russia sta usando l’influenza cinese nella regione, usando diplomatici cinesi, per destabilizzare il vertice di pace”, ha detto in una conferenza stampa allo Shangri-La Security Forum. È un peccato che una grande potenza indipendente come la Cina (il presidente russo Vladimir) sia uno strumento nelle mani di Putin.

La Cina ha condiviso quella che definisce una posizione neutrale Guerra, L’Ucraina è in contrasto con gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa. Il suo commercio con la Russia è cresciuto, alleviando l’impatto economico delle sanzioni occidentali. E le agenzie di intelligence statunitensi, ucraine e altre dicono che ci sono prove che parti cinesi stanno intercettando armi russe, anche se la Cina non arma direttamente i suoi vicini.

Gli svizzeri si aspettavano che la Cina partecipasse alla conferenza di pace a metà giugno, ma il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning segnalato venerdì Questo è impossibile. La Cina chiede una conferenza di pace con la partecipazione paritaria di tutte le parti, compresa la Russia.

“C’è ancora un chiaro divario tra le modalità dell’incontro e le richieste della parte cinese e le aspettative generali della comunità internazionale”, ha detto Mao. “Ciò rende difficile per la Cina partecipare all’incontro.”

Il Ministero degli Esteri non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sull’accusa di Zelenskyj.

Il leader ucraino ha parlato delle pressioni della Cina: “Non si tratta solo di sostegno alla Russia, è fondamentalmente sostegno alla guerra”.

In un discorso ad una conferenza sulla sicurezza all’inizio della giornata, Zelenskyy ha esortato gli alti funzionari della sicurezza a partecipare ai prossimi colloqui in Svizzera, dicendo che era deluso dal fatto che alcuni paesi non si fossero impegnati ad aderire.

Ministro della Difesa cinese Ha parlato Tang Jun Prima di Zelenskyj alla conferenza Shangri-La, ma Zelenskyj non era presente nella stanza durante il suo appello.

Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina ha presentato al vertice proposte sulla sicurezza nucleare, la sicurezza alimentare, il rilascio dei prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia, come base per la pace.

“Il tempo stringe, i bambini crescono in una terra di Putin che insegna loro a odiare la loro patria”, ha detto.

Allo stesso tempo, l’Ucraina è “pronta ad ascoltare varie proposte e idee che ci porteranno alla fine della guerra e ad una pace stabile e giusta”, ha detto Zelenskyj.

Se la partecipazione sarà alta, la Russia dovrà chiederlo, ha detto.

“La maggioranza globale può garantire che ciò che è stato concordato con il suo coinvolgimento venga realmente attuato”, ha affermato.

Zelenskyj ha detto che intende incontrare personalmente il primo ministro di Singapore e invitarlo a partecipare di persona ai colloqui svizzeri.

“Lo stesso vale per i paesi della regione”, ha detto attraverso un traduttore. “Ci auguriamo sinceramente che sosterrete questo vertice e che sarete in Svizzera.”

Il ministro della Difesa di Singapore Ng Eng Hen, che ha condiviso il palco con Zelenskyj, non ha detto se i leader del suo paese sarebbero presenti, ma ha osservato che Singapore ha condannato l’invasione e ha fornito ambulanze militari all’Ucraina.

“Siamo al tuo fianco e penso che la tua apparizione in questa conversazione allo Shangri-La indichi il fatto che tutti noi vogliamo un ordine basato su regole che garantisca la sicurezza e la sopravvivenza delle nazioni grandi e piccole”, ha detto.

Dong nel suo intervento al Forum non ha menzionato specificamente gli incontri svizzeri, ma ha affermato che “nella crisi ucraina, la Cina ha promosso i colloqui di pace con un approccio responsabile”.

Ha aggiunto che la Cina non ha fornito armi a nessuna delle parti in conflitto.

“Non abbiamo fatto nulla per alimentare il fuoco”, ha detto. “Siamo fermamente dalla parte della pace e del dialogo”.

Da Singapore, Zelenskyj potrebbe recarsi a Manila e invitare di persona il presidente Ferdinand Marcos Jr. al vertice, hanno detto due alti funzionari del governo filippino.

I funzionari ucraini hanno informato le Filippine delle intenzioni di Zelenskyj, ma la visita rimane incerta poiché i programmi di viaggio del presidente ucraino continuano a cambiare, ha detto uno dei funzionari, che ha parlato in condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare sulla questione.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin sedeva in prima fila mentre Zelenskyj parlava, e i due si incontravano a margine della conferenza. Secondo l’American Reader, Austin ha fornito un aggiornamento sull’assistenza statunitense in materia di sicurezza e ha ribadito gli impegni degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina.

In Un indirizzo è sabatoAustin ha dichiarato alla conferenza sulla sicurezza: “La guerra di aggressione di Putin ha dato a tutti noi un assaggio di un mondo che nessuno di noi vuole”.

“Siamo tutti ispirati dal coraggio delle truppe ucraine e dalla resilienza del popolo ucraino”, ha detto Austin. “Persone da tutto il mondo si sono precipitate ad aiutare l’Ucraina a difendersi, compresi i paesi dell’Indo-Pacifico”.

___

Moritsugu riferisce da Hong Kong. Ha contribuito lo scrittore dell’Associated Press Jim Gomez a Manila, nelle Filippine.