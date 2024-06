Biden partecipa al piano di cessate il fuoco per porre fine alla guerra a Gaza: cosa sapere

Piano annunciato dal presidente Biden “La fine definitiva della guerra” Ha rinnovato la speranza per un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che si è dimostrato sfuggente per mesi. Biden l’ha descritta come una proposta israeliana globale, dopo un’intensa attività diplomatica e colloqui con i leader di Qatar, Egitto, Israele e altri paesi del Medio Oriente.