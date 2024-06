L’ultima fuga di notizie di Pixel 9 ci dà uno sguardo alle specifiche e ai benchmark di Tensor G4

Secondo i risultati del benchmark che hai pubblicato rosetkd Il Tensor G4 presenta una configurazione octa-core: un Cortex-X4 a 3,1 GHz, tre Cotrex-A720 a 2,6 GHz e quattro Cortex-A520 a 1,95 GHz. In termini di modifiche, il G4 vede una riduzione del numero di core, passando a un’impostazione a 8 core rispetto all’impostazione a 9 core del Tensor G3, insieme a un leggero aumento delle velocità di clock su tutti i core.

Dalle immagini, possiamo vedere che i punteggi AnTuTu per Pixel 9 vanno da 1,07 milioni a 1,17 milioni di punti, con Pixel 9 Pro XL che ottiene il punteggio più alto. Per contestualizzare, il modello base Pixel 8 ottiene circa 900.000 punti.

Inoltre, il prossimo telefono pieghevole di Google, che dovrebbe essere lanciato insieme alla serie Pixel 9, probabilmente condividerà le stesse specifiche interne. Tuttavia, a causa delle limitazioni di spazio all’interno del design del dispositivo pieghevole, i suoi numeri di riferimento potrebbero rientrare in un intervallo simile a quello della serie Pixel 9.

I miglioramenti prestazionali non sembrano ancora troppo drastici. Tuttavia, è importante ricordare che questi test sono stati eseguiti su software non finale e Google può migliorare ulteriormente le prestazioni prima del lancio.

Sebbene la configurazione e le prestazioni del Tensor G4 siano paragonabili all’attuale Snapdragon 8 Gen 3, vale la pena notare che lo Snapdragon 8 Gen 4 verrà lanciato solo pochi mesi dopo la serie Pixel 9. Ciò probabilmente lascerà i telefoni Pixel in ritardo rispetto agli altri Android di punta telefoni. Ancora una volta in termini di prestazioni grezze.

Le prospettive prestazionali della serie Pixel 9 sono ulteriormente complicate dal previsto passaggio a TSMC per il chip Tensor G5 nel Pixel 10. TSMC è noto per la sua efficienza energetica e i parametri prestazionali superiori, che potrebbero lasciare la serie Pixel 9 in una situazione difficile con la possibilità di un Pixel con prestazioni migliori all’orizzonte.