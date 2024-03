Ha criticato la mancata esibizione al Rolling Loud California

Per il set da headliner dei Rolling Loud California, Ye e Ty Dolla $ign sono rimasti sul palco senza microfoni per un'ora con la musica preregistrata della loro canzone. le aquile L'album viene riprodotto in sottofondo. Molti fan erano confusi perché l'annuncio ufficiale dell'ultima esibizione non era specifico, ma affermavano che “gli Eagles saranno gli headliner del nuovo giovedì sera”. Da allora quel post è stato cancellato, ma la maggior parte dei fan si aspettava uno spettacolo, non una festa di ascolto, soprattutto se fosse stato venduto ai frequentatori del festival come headliner.

Ye è apparso indossando la sua ormai caratteristica maschera da hockey e sembrava vagare per il palco come fa durante le sue feste di ascolto di un'ora in cui viene riprodotto il suo album. Dopo la “performance”, se così si può chiamare, il duo ha lasciato il palco, lasciando solo un DJ a suonare alcune delle migliori canzoni di Ye della sua carriera. I due in seguito difesero la loro performance a Rolling Loud in un'intervista con Big Boy TV dicendo: “È comunque meglio degli spettacoli di altre persone che hanno un microfono”. Il duo afferma che lo “spettacolo” stesso era l'effetto di luci e fumo che il pubblico avrebbe visto sul palco. Credono fermamente che le persone parteciperanno allo spettacolo solo per “esperienza”.

L'opzione di non esibirsi è stata accolta con critiche sui social media che l'hanno definita una “truffa”. diversificato Parlando con chi era vicino allo spettacolo, ha detto che il festival “si aspettava anche uno spettacolo più tradizionale… e aveva anche allestito un palco speciale con un impianto di luci circolare per il gruppo”. Coloro che hanno acquistato i biglietti “solo giovedì” per i tre giorni del festival sono rimasti molto delusi. Ciò avviene dopo che molti fan del festival hanno criticato Rolling Loud per averli rimessi al primo posto a causa delle sue passate dichiarazioni antisemite. Lo spettacolo aveva un formato simile alle recenti udienze pubbliche per l'album in cui Ye e Ty Dolla $ign sono saliti sul palco senza effettivamente esibirsi. Indossavano entrambi abiti scuri con felpe con cappuccio e se ne andarono subito dopo aver ascoltato l'album. Dai un'occhiata a cosa hanno detto alcuni fan qui sotto.

Ero io quando vi ho visti uscire senza microfono in mano pic.twitter.com/gFl8oY276V – Angelo (@anguer78) 15 marzo 2024

Kanye West e Ty Dolla Sign parlano di esibirsi senza microfono. “È comunque meglio di altri programmi con un microfono.”

pic.twitter.com/hi2N3dNMoc – Rivista XXL (@XXL) 15 marzo 2024

Kanye West e Ty Dolla $ign Dopo che la lana rotola rumorosamente pic.twitter.com/VHjItKAYSM – ۟ (@luvhartxx) 15 marzo 2024

Dicono che Kanye vagherebbe sul palco rumoroso suonando le canzoni degli Eagles invece di limitarsi a esibirsi pic.twitter.com/rBsdSunD1Z – Ahmed / The Azan / IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 15 marzo 2024

truffatore – Circassi (@chrxsafc) 15 marzo 2024

Quindi Kanye si esibirà per gli Eagles e lascerà perdere queste stronzate da festa di ascolto… la gente che paga $ 180 solo per ascoltare una canzone riprodotta attraverso gli altoparlanti è pazzesca 😂 pic.twitter.com/eCJjy7KWR9 – Manu (@ManuDaGoat) 15 marzo 2024