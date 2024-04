Ho appena trascorso il mio primo giorno con Rabbit R1: ecco cosa può fare questo strumento di intelligenza artificiale

In un certo senso vorrei che il mio smartphone fosse più simile al Rabbit R1. Invece di cercare tra decine di app diverse per fare le cose, puoi semplicemente usare la tua voce per impartire comandi e lasciare che gli agenti IA facciano tutto per te. Questa è la promessa della R1, ma è all'altezza delle aspettative?

Il Rabbit R1 è disponibile per l'ordine ora per $ 199. Finora ho trascorso diverse ore con questo dispositivo e questo simpatico gadget arancione ha sicuramente il suo fascino. Puoi usarlo per cercare e riprodurre musica, ordinare servizi di condivisione di viaggi e cibo e persino creare foto AI mentre sei in movimento. Inoltre, puoi utilizzare Rabbit R1 per prendere appunti e tradurre.

Tuttavia, la R1 è chiaramente nelle prime fasi di sviluppo e non tutte le funzionalità funzionano come pubblicizzato, almeno non ancora. Ci sono alcune cose che vorrei fossero qui il primo giorno. Queste sono le mie impressioni finora sul Rabbit R1. Resta sintonizzato per la nostra recensione completa.

Design retrò ed elegante e alcune strane scelte dell'interfaccia utente

Il Rabbit R1 è molto più leggero di quanto pensassi, anche se hai un touchscreen da 2,88 pollici di dimensioni decenti, che è un grande vantaggio rispetto allo Humane AI Pin, che ti viene in mano come interfaccia ed è. Molto più costoso a $ 699 con un abbonamento mensile di $ 20.

Hai anche una rotella di scorrimento analogica sul lato destro e un pulsante push-to-talk per chattare con l'R1. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'interazione con il Rabbit R1. Ad esempio, nonostante si disponga di un touchscreen, spesso si utilizza il pulsante laterale push-to-talk per effettuare le selezioni.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Se capovolgi l'R1 su un lato, puoi utilizzare la tastiera integrata per cose come inserire la password Wi-Fi, ma i tasti sono molto piccoli e talvolta il pulsante Invio non funziona.

Inoltre non sembra esserci un modo per controllare il volume durante la riproduzione di musica. Puoi accedere alle impostazioni o premere per parlare per abbassare o alzare il volume, ma non è l'ideale.

La ricerca è veloce e aggiornata

Il Rabbit R1 gestisce le query di ricerca vocale più velocemente di quanto mi aspettassi. Basta premere il pulsante push-to-talk e inviare la tua domanda, a cui Rabbit risponde tramite il motore AI Perplexity.

Ad esempio, ho chiesto “quali sono le ultime novità sul divieto di TikTok” e R1 mi ha dato una risposta verbale e scritta abbastanza aggiornata. Mi ha detto che il disegno di legge sul divieto di TikTok era passato al Senato ed era in viaggio verso il presidente Biden per la sua firma, fornendomi anche alcuni retroscena sulla questione.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Ho anche chiesto “Quali sono stati i punteggi NBA ieri sera?” R1 ha restituito rapidamente i punteggi per Mavericks vs Clippers, Suns vs Timberwolves e Pacers vs Bucks, anche se sarebbe stato carino includere i loghi delle squadre invece dei semplici punteggi.

R1 è stato così gentile da includere alcune icone meteorologiche quando ho chiesto informazioni sulle previsioni di Freehold NJ, con temperature ora per ora e possibilità di precipitazioni.

La visione funziona (abbastanza) bene

Una delle caratteristiche più interessanti di Rabbit R1 è Vision, che utilizza la fotocamera integrata per identificare oggetti e agire. È possibile premere due volte il pulsante PTT per attivare la telecamera rotante.

Nel mio primo test ho semplicemente chiesto “Cos'è questo iPhone?” Puntando l'R1 verso un iPhone 14 Pro Max. Sfortunatamente, il Rabbit R1 diceva che avevo un iPhone 12, quindi sono passato a un'illuminazione più intensa. Poi mi ha detto che ho un iPhone 13 Pro che è il “iPhone più nuovo”. Bene, questo è sbagliato in due modi.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Ho avuto più fortuna quando ho puntato il Rabbit R1 verso una pianta d'appartamento e ho chiesto cosa fosse. R1 ha risposto che non era in grado di fornire la specie specifica, ma la risposta era generalmente buona: “Questa sembra essere una pianta succulenta, molto probabilmente un tipo di cactus o cactus. La pianta ha foglie verdi lunghe, spesse e carnose hanno un aspetto appuntito e crescono in un denso grappolo, tipico di molte varietà succulente.

Ho deciso di divertirmi un po' con la R1 e ho puntato la fotocamera verso il bar di casa mia chiedendo “Che cocktail posso preparare con questa?” R1 ha risposto che poteva vedere gin, vodka, rum, whisky, liquori come Bailey's e Cointreau, oltre ad alcuni miscelatori come l'acqua tonica. Ha anche suggerito alcuni cocktail come gin tonic, mojito e negroni.

Ordinare Ubers e DoorDash: un lavoro specifico in corso

Immagina di poter ordinare i tuoi prodotti alimentari preferiti semplicemente con la tua voce senza dover aprire un'app o toccare il telefono. Questa è l'idea alla base del collegamento di servizi come DoorDash a Rabbit R1.

Rabbit non è connesso all'API del servizio. Invece, il modello Big Action dell'azienda è addestrato sull'app e sull'interfaccia DoorDash in modo che possa ordinare per tuo conto utilizzando le credenziali del tuo account. Devi fornire nome utente e password durante la configurazione del tuo Rabbit, ma la società afferma che non memorizza i tuoi dati.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Comunque, ho chiesto: “Puoi procurarmi un hamburger alla griglia dalla Chapter House?” (ristorante locale) Poi ho aspettato. E aspetta. (Per essere onesti, R1 ti avverte che questo processo richiede del tempo.) 47 secondi dopo, sono stato accolto con alcune opzioni di hamburger nelle vicinanze e con il ristorante che avevo selezionato ma non. Quindi, quando ho selezionato uno dei consigli, ho ricevuto un errore durante il tentativo di accedere al menu. non bene.

Ho quindi provato a chiamare un Uber da casa mia a un vicino Starbucks. La voce femminile amichevole si è avviata e sembrava trovarmi un passaggio ma quando sono andato a confermare l'ordine non è riuscito. Ciò è avvenuto in diversi tentativi.

Il tuo nuovo iPod?

Con la rotella di scorrimento integrata e l'accesso a Spotify, è difficile non pensare al Rabbit R1 come a un iPod moderno. È fantastico poter dire “suona il nuovo album di Taylor Swift” e tutto inizia a suonare. All'inizio non sono riuscito a capire come mettere in pausa la riproduzione, ma è sufficiente toccare due volte il pulsante push-to-talk.

Tuttavia, dire che l’integrazione di Spotify è basilare sarebbe un eufemismo. Il Rabbit R1 non è riuscito ad accedere alle mie playlist e quando ho detto “Salta traccia”, l'Assistente ha detto che dovevo fornire il nome dell'artista o del brano.

Conosci il tuo nuovo assistente alla riunione

(Credito immagine: futuro)

Certo, Google Meet, per non parlare di molte altre app, può già farlo per me, ma è bello sapere che un coniglio può registrare le tue riunioni e fornire un brief creativo basato sull'intelligenza artificiale.

Come prova, ho chiesto a Rabbit R1 di registrare l'intervista di Jimmy Fallon con Kristen Wiig e lui ha fatto un buon lavoro nel fornire un riassunto. È memorizzato nel tuo diario online sul sito web di Rabbit, insieme a tutte le altre tue interazioni con la visione di Rabbit Eye.

Si trattava davvero di “una discussione sullo scambio di elenchi di film classici mai visti prima e sull'indovinare le loro trame in base alla reputazione e ai frammenti di informazioni condivise. – l'esempio in 'The Notebook' in cui la trama coinvolge un contadino che si innamora di un donna ricca. .

È un peccato che non ottieni una trascrizione della conversazione come fai con altri servizi. Almeno ottieni una grafica nitida del registratore durante la registrazione stessa.

L’intelligenza artificiale generativa è divertente ma è un po’ un vicolo cieco

Poiché Rabbit R1 funziona con Midjourney, puoi fare in modo che Rabbit R1 crei immagini sul posto. Essendo un amante dei cani, ho chiesto a Midjoni di creare l'immagine di un golden retriever che gioca a frisbee sulla spiaggia e ho ottenuto dei risultati molto realistici, dopo circa 1 minuto e 10 secondi.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Spero che farai qualcosa con queste foto. Ho chiesto a Rabbit R1 di mandarmene uno via email e mi ha detto che non poteva inviare email o file. Potrei andare su Discored/Midjourney e scaricarlo da solo, ma sarebbe un lavoro extra.

Previsioni Coniglio R1

Ci sono ancora molte cose che non ho provato con Rabbit R1, tra cui traduzione, programmi di viaggio e alcuni fantastici trucchi per la produttività che il CEO di Rabbit Jesse Liu ha dimostrato sul palco durante l'evento di lancio di R1, come scansionare un foglio di calcolo cartaceo, digitalizzarlo e animare le cose.

Inoltre, devo ancora mettere insieme più attività per vedere quanto tempo l'R1 può davvero farmi risparmiare. Ma torno alla stessa domanda. Abbiamo bisogno di un altro dispositivo quando un telefono può fare molto di più di quanto possa fare il Rabbit R1? E anche con le cose che il mio telefono non può fare, immagino che non passerà molto tempo prima che Apple raggiunga ciò che sta facendo con iOS 18 e Siri 2.0. E, naturalmente, Google sta spingendo in modo aggressivo l’intelligenza artificiale con Gemini sui suoi migliori telefoni Android.

Sono anche preoccupato per la durata della batteria dell'R1. Sembrava perdere la carica molto velocemente, passando dal 100% al 38% in sei ore. Ho notato un maggiore assorbimento di potenza quando la fotocamera era in uso. Quindi potrebbe essere necessario caricare questa cosa più volte al giorno.

Per ora, direi che Rabbit R1 è un'interessante fetta di futura intelligenza artificiale in un design tascabile, ma mi piacerebbe vedere più funzionalità funzionare senza intoppi prima di consigliare a qualcuno di spendere $ 200 su di esso.