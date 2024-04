Risultati e takeaway dei playoff NBA di mercoledì: Heat over Celtics, Thunder domina Pelicans

Scritto da Jared Weiss, Eric Koren, Darnell Mayberry e Will Guillory

Heat non descrive completamente ciò che Miami stava perdendo da dietro l'arco in Gara 2 contro i Boston Celtics mercoledì al TD Garden. Gli Heat hanno segnato 23 triple per assicurarsi la vittoria, anche la serie sull'1-1 e ribaltando il vantaggio sul campo di casa.

Il 3 di Miami è un record di squadra in una presenza ai playoff e solo un timido nel pareggiare il punteggio in qualsiasi partita nella storia della squadra (14 dicembre 2022 all'OKC).

Anche Tyler Herro, che ha segnato sei 3 e ha segnato 24 punti, ha contribuito al massimo della carriera con 14 assist, superando il compagno di squadra Jimmy Butler – che aveva 13 assist in Gara 2 delle finali NBA 2020 – per il massimo in una partita di playoff strada nella storia del calore.

Più tardi quella notte, gli Oklahoma City Thunder hanno esteso il loro vantaggio nella serie fino al 2-0 con una vittoria dominante sui New Orleans Pelicans. La stella dei Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha dimostrato perché è un contendente all'MVP, segnando 33 punti, mentre Chet Holgrim ha segnato 26 punti.

New Orleans – ancora senza l'infortunato Zion Williamson – ha faticato a trovare lo slancio per competere con l'offensiva di OKC. Tutti e cinque i giocatori dei Thunder hanno segnato in doppia cifra, con la squadra che ha tirato con il 59% dal campo e il 48,3% da 3.

L'OKC è diventata la prima squadra in assoluto della NBA a ottenere tutti i punti nei playoff da giocatori di età pari o inferiore a 25 anni, Statistiche secondo Opta.

Batteria 111, Celtics 101

serie: Pareggio 1-1

Gioco 3: Sabato alle 18:00 ET a Miami

Il calore ribalta la sceneggiatura

Non sembra che questa serie diventerà molto competitiva dopo la prima partita. Miami non prendeva 3 secondi, la sua difesa non riusciva a gestire i Jays e la potenza di fuoco di Boston alla fine era eccessiva. Ma mercoledì lo scenario si è completamente ribaltato. Gli Heat si trasformarono effettivamente nei Celtics e viceversa.

Questa volta, a Miami piovevano 3 secondi, con Herro che aveva disputato una delle sue migliori partite della stagione. Caleb Martin sembrava il ragazzo che ha fatto a pezzi Boston nelle finali della Conference l'anno scorso. Quindi questa non è stata solo una normale vittoria con otto teste di serie che ha fortuna.

Ciò solleva reali interrogativi sulla possibilità che Boston possa mantenere un vantaggio strategico mentre questa serie continua. Riuscirà Kristaps Porziņģis a prendere la palla e a lanciarla oltre le energiche ali di Miami, rendendogli costantemente la vita difficile?

Lo sforzo difensivo dei Celtics ha avuto grossi buchi e dovranno chiudere meglio e trovare un modo per tenere il passo con l'eroe del pick-and-roll Bam Adebayo. Questa azione ha illuminato la difesa dei Celtics dall'inizio alla fine, quindi come può adattarsi Boston? Derrick White riuscirà finalmente a superare quegli schermi? Boston dovrà iniziare a cambiare di più e consentire ad Adebayo di attaccare le guardie?

Questo è stato uno di quei giochi che ti ricorda perché tutti temono che arrivi il momento dei playoff per gli Heat. L'allenatore Erik Spoelstra ha dimostrato di poter trasformare la sua squadra in tutto ciò che serve per vincere nella postseason. I Celtics avranno bisogno di molti più sforzi per approfondire i possessi e di meno prevedibilità offensiva per prendere il controllo di questa serie. — Jared Weiss, scrittore dello staff dei Celtics

Manovra del perdente

Boston ha vinto Gara 1 grazie a un vantaggio di tre punti 22-12, e il piano di Spoelstra per Gara 2 sembra progettato per ribaltare quello scenario. Spoelstra ha insistito durante la trasmissione dicendo che la sua squadra stava tirando i tiri che la difesa dei Celtics si è arresa, ma prendere 15 triple rispetto alle sole quattro doppie nel primo quarto equivaleva a un impegno estremo nell'adottare la manovra del perdente.

Quattro giocatori degli Heat avevano tre o più punti, guidati da sei di Herro. In difesa, Miami ha giocato uno schema pesante progettato per attirare i Celtics in un attacco individuale. I Celtics hanno segnato bene nell'area, ma non sono stati in grado di creare punti di seconda possibilità per sfruttare appieno le discrepanze.

Spoelstra non è il tipo che sta strategicamente fermo. Anche dopo aver vinto, fa un pasticcio. Un nome da tenere d'occhio: Nikola Jovic. L'attaccante del secondo anno era sotto di 25 nella prima partita e mercoledì ha segnato cinque palle perse. Ha saltato l'intera partita, il che è insolito. Tuttavia, senza l'infortunato Butler, la difesa perimetrale di Haywood Highsmith sembra essere sempre più importante. Jovic ha messo a segno 11 punti, nove rimbalzi e sei assist, quindi non è che fosse drammaticamente fuori posto.

Spoelstra deve sapere che la sua squadra non tirerà al 54% dalla profondità quasi tutte le sere, quindi continuerà a cercare margini da sfruttare. — Eric Koren, scrittore dello staff NBA

Tuono 124, Pellicani 92

serie: Aoki conduce 2-0

Gioco 3: Sabato alle 15:30 ET a New Orleans



(Foto: Jamie Squire/Getty Images)

Come hanno vinto i Thunder?

Il tandem di Gilgeous-Alexander e Holmgren si è unito per 59 punti su 22 su 32 tirando per alimentare i Thunder con una prestazione dominante. Oklahoma City era in testa con ben 34 punti e non è mai stata in svantaggio negli ultimi 43 minuti e mezzo della partita.

Jalen Williams ha aggiunto 21 punti e sette assist. In contrasto con la lenta lotta che abbiamo visto in Gara 1, l'attacco di Oklahoma City si è fatto vivo all'inizio di Gara 2, grazie ai 15 punti iniziali di Holmgren, che ha effettuato i suoi primi sette tiri. I Thunder hanno segnato 14 triple su 29 (48,3%). Hanno realizzato solo il 43,5% dal campo e hanno realizzato solo 10 delle 32 triple nella prima partita.

La difesa di Oklahoma City ha confuso i Pelicans per la seconda partita consecutiva ed è stata responsabile dell'esplosione offensiva. I Thunder hanno trasformato 17 palle perse dei Pelicans in 22 punti. La stella dei Pelicans Brandon Ingram ha segnato solo 18 punti al tiro 5 su 10 dopo aver terminato con soli 12 punti.

Dopo aver protetto il campo di casa, i Thunder dovrebbero ora dirigersi a New Orleans con molta fiducia mentre la serie si sposta verso le partite 3 e 4.

I Pelicans non avevano una risposta per Gilgeous-Alexander. Holmgren sembrava più a suo agio in Gara 2. Ingram non riusciva ancora ad andare avanti. — Darnell Mayberry, scrittore dello staff NBA

I Pelicans non erano pronti al momento

I Pelicans sono stati una delle squadre più solide della NBA in questa stagione, come dimostrano le loro 28 vittorie esterne in campionato. Per tutto l'anno hanno nutrito il pubblico in strada e si sono esibiti ai massimi livelli. Non assomigliavano a quella squadra mercoledì sera. Sono crollati completamente in ogni modo possibile durante la demolizione in Gara 2 per mano dei Thunder. New Orleans ha girato la palla 18 volte, inclusi ben otto falli offensivi. Ingram ha effettuato due tiri a canestro nel primo tempo. Gilgeous-Alexander, Holmgren e Williams hanno ottenuto tutto ciò che volevano per tutta la notte, combinando per 80 punti su 32 su 49 tiri.

New Orleans non sembrava solo una squadra giovane. Sembrava una squadra impreparata a questo momento. Ora la squadra torna a casa sotto 0-2 e ha bisogno di una vittoria sabato per avere qualche possibilità di risollevare la stagione. Le cose andarono peggio di quanto si potesse immaginare. — Will Guillory, scrittore dello staff dei Pelicans

