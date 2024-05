I giovani spettatori di Sheldon sono rimasti “con il cuore spezzato” dall’arrivo della tragedia di The Big Bang Theory

Per ricevere avvisi gratuiti sulle ultime notizie in tempo reale direttamente nella tua casella di posta, iscriviti per ricevere le nostre e-mail sulle ultime notizie Iscriviti per ricevere le nostre e-mail gratuite sulle ultime notizie

La teoria del Big Bang I fan erano rattristati da A.J Il giovane Sheldon Tragedia, nonostante sapessi che sarebbe arrivata.

La serie spin-off, che si concentra sugli anni formativi di Sheldon Cooper di Jim Parsons, terminerà la prossima settimana – una decisione che una delle star dello show ritiene sia del tutto prematura.

Nel corso del tempo in onda di Young Sheldon, gli spettatori hanno visto i momenti a cui si fa riferimento La teoria del Big Bang È successo – e un momento straziante è accaduto nel dodicesimo episodio dell’ultima stagione, andato in onda giovedì (9 maggio).

In La teoria del Big Bangviene rivelato che il padre di Sheldon, George Sheldon Sr. (Lance Barber), morì quando aveva 14 anni, poco prima di lasciare la casa di famiglia per andare a Caltech.

Dato che la causa della morte di George non era specificata nel trailer principale, Il giovane Sheldon Gli spettatori hanno trascorso l’intera stagione con il fiato sospeso ogni volta che il personaggio appariva sullo schermo, aspettandosi che avrebbe incontrato il suo creatore da un momento all’altro.

Il momento è finalmente arrivato nell’episodio finale, ma è successo fuori dallo schermo. Gli spettatori hanno scoperto della morte di George solo quando due dei suoi amici più cari hanno informato la famiglia che aveva subito un fatale infarto.

Parlando della morte di George, il produttore esecutivo Steve Holland ha detto che i creatori della serie hanno sempre saputo “internamente” che George era morto di infarto, sebbene quel dettaglio non sia mai stato “specificamente” rivelato. La teoria del Big Bang.

Olanda ha detto Tempi di consegna Che la morte “sarà sempre fuori campo” perché “non volevamo assistere a quel momento della sua morte”.

Ha aggiunto: “Abbiamo sempre saputo che avremmo avuto a che fare con la sua morte in questa stagione, ma non avremmo mai pensato di vederlo davanti alla telecamera. Quindi la discussione riguardava davvero quando sarebbe successo negli ultimi episodi e come la famiglia si sarebbe comportata”. le notizie.”

Guarda Apple TV+ gratis per 7 giorni Solo nuovi abbonati. £ 8,99/mese. Dopo la prova gratuita. Pianifica il rinnovo automatico fino all’annullamento Prova gratis

Guarda Apple TV+ gratis per 7 giorni Solo nuovi abbonati. £ 8,99/mese. Dopo la prova gratuita. Pianifica il rinnovo automatico fino all’annullamento Prova gratis

Gli spettatori sono rimasti devastati dal modo in cui è avvenuta la morte, con Annie Potts, che interpreta la nonna di Sheldon, che rende omaggio al cognato sullo schermo.

Annie Potts rende omaggio alla sua co-protagonista Young Sheldon ( x/twitter )

“Ti amo, George”, scrisse. Per sempre e sempre, Meemaw.

“Anche se eravamo stati avvertiti… dannazione, questo fa male”, ha detto uno spettatore, mentre un altro ha aggiunto: “Sapevo che sarebbe arrivato e niente poteva prepararmi”.

“Sebbene fosse prevista, la scena era potente e piena di emozioni”, ha scritto un altro spettatore.

Il giovane Sheldon si concluderà con un finale in due parti il ​​16 maggio.