I lavoratori di Starbucks al Buffalo Store votano per sindacalizzare

Il voto sindacale in un negozio a Buffalo, New York, ha vinto 19-8. In una votazione al secondo punto vendita, 12 contrari e 8 hanno votato a favore del sindacato, ma il numero di ogni punto vendita sarebbe considerato a parte, quindi i lavoratori al secondo posto non avrebbero rappresentanza sindacale, mentre quelli al primo punto vendita. Si contano ancora i voti della terza bufala.

Prova a farlo Organizza lo staff di Starbucks Osservato meticolosamente a livello nazionale. L’azienda ha fatto un grande sforzo per convincere i dipendenti senza un sindacato, ma nel caso di almeno un negozio, il tentativo è fallito.

Starbucks ha 235.000 dipendenti in quasi 9.000 negozi negli Stati Uniti. Finora nessuno è stato in grado di inviare la soluzione perfetta, il che non è strano. Personale, ecc. Adolescenti e ventenni , Lavorando per organizzare un sindacato chiamato Starbucks Workers United, un’affiliata indipendente del Service Employees International Union.

Oltre a cercare una retribuzione migliore, i sostenitori sindacali sostengono che l’unico modo per ascoltare la propria voce su come vengono gestiti i propri negozi è ottenere una paga migliore per i colleghi a lungo termine che guadagnano leggermente di più rispetto ai nuovi dipendenti.

Starbucks offre una serie di vantaggi non disponibili per gli altri nel settore, tra cui l’assistenza sanitaria per i dipendenti part-time e il rimborso delle tasse universitarie. Starbucks ha implementato due aumenti di stipendio negli ultimi 18 mesi. La catena di caffè afferma che il suo salario medio è superiore a 12 dollari l’ora e che più della metà dei suoi dipendenti statunitensi guadagna più di 15 dollari l’ora. L’azienda afferma di avere il miglior tasso di ritenzione nel settore. Sebbene il voto del bufalo rappresenti solo 100 dipendenti in tre negozi, l’organizzazione Starbucks prende l’iniziativa molto sul serio, riempiendo West New York City di alti dirigenti, tra cui un ex presidente e amministratore delegato. Howard Schultz . La società teme che lo sforzo normativo possa provocarne altri altrove. Anche i dipendenti di Starbucks e di altre tre sedi di Buffalo a Mesa, in Arizona, hanno fatto domanda per iniziare il processo di voto lì. Recentemente Archiviato Con la Securities and Exchange Commission, l’elenco dei rischi di Starbucks per l’azienda afferma: “Se una parte significativa dei nostri dipendenti diventa sindacalista, i nostri costi del lavoro potrebbero aumentare e la nostra attività potrebbe essere influenzata negativamente da altri requisiti. .” Ma Starbucks è anche preoccupato per come i suoi sforzi per sconfiggere il sindacato potrebbero influenzare la sua reputazione. “La nostra risposta a qualsiasi sforzo di organizzazione sindacale, compreso il modo in cui viene percepito il nostro marchio e le nostre decisioni aziendali, avrà un impatto negativo sulla nostra attività”, ha avvertito Starbucks. READ Le immagini trapelate di Google Pixel 6A mostrano un dispositivo più compatto senza jack per le cuffie I sostenitori del suo caso hanno lavorato per rendere disponibile online la trascrizione effettiva di questa dichiarazione. La società ha affermato che stava cercando di portare avanti la sua argomentazione secondo cui il modo migliore per migliorare le condizioni di lavoro era che il sindacato fosse inattivo tra i “partner” di Starbucks e la direzione. Starbucks “continua a chiederci di migliorare l’esperienza della partnership e di trattarci a vicenda con rispetto e dignità. Anche se potremmo non essere mai perfetti, lavoreremo meglio insieme”, ha detto al personale il CEO Kevin Johnson questa settimana. Starbucks ha sostenuto che si dovrebbe tenere un referendum tra i lavoratori in tutti i 20 negozi di Buffalo, non solo un terzo di ciò che il sindacato sta cercando di organizzare. La società ha affermato che era perché i lavoratori andavano spesso tra i negozi, ma il sindacato ha affermato che stava cercando di diluire i voti nei negozi con un forte sostegno al sindacato. Richard Bensinger ha detto: “Se facessimo una petizione all’intero distretto, direbbero che dovrebbero votare per l’intero stato. Direbbero che dovremmo votare per l’intero stato”. Il National Labor Relations Board, che conduce le elezioni, ha stabilito che solo tre negozi devono guidare.