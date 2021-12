Fitch afferma che China Evergrande non ha ripagato il suo debito

I prossimi passi non sono immediatamente noti. Evergrande ha già affermato che “si impegnerà attivamente” con i suoi prestatori esteri per elaborare un piano di ristrutturazione, un processo che spesso comporta la rimozione di una società e la vendita delle sue parti per pagare tutti.

Ma qualsiasi mossa richiederebbe la benedizione del governo cinese, il che potrebbe significare che l’improvviso allentamento della società potrebbe danneggiare il sistema finanziario del paese o danneggiare molti proprietari di case in Cina che hanno già pagato per appartamenti non ancora costruiti.

All’inizio di questa settimana, Evergrande ha detto Funzionari di diverse organizzazioni sostenute dal governo si sono uniti al team di rischio per aiutare a ristrutturare l’azienda stessa.

La posizione di Fitzgerald ufficializza il default di Evergrande e il mercato ha atteso a lungo questo momento. Per mesi, Evergrande ha lottato per rispettare la scadenza per il legame. Per molti, l’azienda ha finito i soldi per pagare il conto.

“Ci aspettavamo tutti che Evergrande non tirasse fuori un coniglio dal cappello”, ha affermato Michael Lowe, CEO di SC Lowe’s, una società di investimento che ha un piccolo posto nelle obbligazioni Evergrande.