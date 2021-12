Il Senato condanna l’ordine di vaccinazione sul posto di lavoro di Fiden

L’ordine di vaccinazione per le imprese con più di 100 dipendenti è già stato impugnato in tribunale, ma i repubblicani hanno affermato di preferire la manovra legislativa piuttosto che il processo giudiziario. Sen. Presidente della Petizione del Senato. Mike Brown (R-Ind.) Ha chiamato l’amministrazione Biden un “governo in overdrive”, mentre il Sen. Roy Blunt (R-Mo.) L’ha paragonato alla “dittatura”. E altri repubblicani hanno insistito privatamente per sostenere il vaccino.

“Ciao, sono Mike e sono un sostenitore del vaccino”, ha detto il Sen. Mike Lee (R-Utah) ha preso in giro i giornalisti in una conferenza stampa mercoledì. “Ma io sono contro l’ordine, perché sono a favore dei lavoratori”.

La maggior parte dei democratici ha definito il tentativo di abrogazione “ridicolo” e “non scientifico”, avvertendo che prolungherebbe l’epidemia e faciliterebbe nuove varianti del governo.

“La cosa più grande che si frappone tra noi e la fine dell’epidemia è che gli americani si rifiutano di essere vaccinati”, ha detto mercoledì il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. “La cosa peggiore che possiamo fare è legarci le mani dietro la schiena”.

Tuttavia, mentre le minoranze repubblicane sono state costrette a votare con successo con il sostegno di Mancin e Tester, i due democratici centristi hanno espresso preoccupazione per l’impatto del mandato sulle imprese nei loro stati.

C’è uno sforzo parallelo della Casa Supporto al consenso repubblicani della camera. Rappresentante che presiede la petizione. Fred Keller (R-Pa.) Ha detto che il GOP Caucus spera di eliminare abbastanza deviazioni democratiche dai legislatori nei distretti swing e intende tenere un voto a gennaio. L’Alleanza democratica dei moderati della Camera ha affermato di non conoscere alcun membro che abbia preso in considerazione l’idea di sostenere il disegno di legge.

Il rappresentante Fred Keller, R-Pa., parla al Campidoglio di Washington il 18 dicembre 2019. | Televisione domestica tramite AP

“Questa è una mossa che sosteniamo con il popolo americano”, ha detto Keller a POLITICO in un’intervista telefonica. “Hanno fatto la cosa giusta durante l’epidemia e speriamo che possano continuare senza l’ordine”.

Biden ha sottolineato il recente successo dell’amministrazione, dell’esercito, delle agenzie federali e di alcune grandi aziende nell’aumentare i tassi di vaccinazione a oltre il 90% e ha citato il suo sostegno. Tavola rotonda aziendale E molti altri importanti sindacati.

All’inizio di questa settimana, la Casa Bianca ha versato acqua fredda sul GOP Gambit.

“Se si tratta della scrivania del presidente, porrà il veto”, ha detto martedì la portavoce della Casa Bianca Jen Zhaki. Ha aggiunto che la norma in questione si basava su “una legge vecchia di 50 anni e crediamo nella nostra capacità di farla rispettare”.

Nonostante lo sforzo, i repubblicani hanno chiarito che avrebbero combattuto le azioni codarde dell’amministrazione, nonostante l’aumento dei casi virali. Predizioni Inverno duro.

I critici del mandato del settore privato sostengono che influenzerà già le aziende alle prese con carenza di manodopera, dimissioni di massa e altre pressioni epidemiche.

“Abbiamo sentito molto dalle nostre attività”, ha detto Tester in un’intervista prima del voto. “Penso ancora [mandates for] I militari, gli ospedali, gli appaltatori del governo, è diverso”.

L’ufficio di Brown ha ricevuto più chiamate dalla gente del collegio elettorale su questo tema di quante ne abbia ricevute durante i due anni in carica del senatore.

Topo Recenti sentenze del tribunale Gli oppositori della regola sostengono anche che il blocco di altri ordini di vaccinazione imposti dall’amministrazione Biden sia incostituzionale.

“Sono d’accordo con il 5th Circuit Court – il governo federale non ha giurisdizione”, ha detto Keller.