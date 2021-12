Serena Williams salta l’Australian Open per infortunio

Sebbene Williams abbia confermato la sua assenza, Novak Djokovic, la testa di serie numero 1 nella divisione singolare maschile degli Australian Open, ha dichiarato. Inserito nell’evento, Il cui lancio è previsto per il 17 gennaio a Melbourne.

Governo dello Stato di Victoria Tutti i giocatori devono essere completamente vaccinati o avere un’esenzione medica dal vaccino approvata dall’Autorità medica australiana. Djokovic si è rifiutato di rivelare il suo stato di vaccino nelle ultime settimane o ha confermato se giocherà negli Australian Open vincenti. Nove Titoli singoli. Ma una settimana dopo che suo padre ha negato la necessità del vaccino, è nella lista degli iscritti “Queste minacce e condizioni” E ha consigliato a suo figlio di non giocare.

Tennis Australia, che ospita l’Australian Open, ha smentito le notizie secondo cui sta attivamente cercando di aiutare Djokovic o altri giocatori a ottenere l’esenzione medica dal vaccino. Tennis Australia ha riportato nel quotidiano The Age di Melbourne, “Qualsiasi suggerimento che Tennis Australia stia cercando ‘buchi’ in questo processo è falso.” Giudicare le esenzioni mediche è dominio di professionisti medici indipendenti. Non siamo in grado di influenzare questo processo, né lo siamo.

In un recente messaggio ai veterani e ai membri del loro team recensito dal New York Times, l’ATP ha fornito e spiegato le linee guida per la possibile esclusione clinica dalla vaccinazione in Australia. Uno dei possibili motivi dell’eccezione sarebbe stato il caso confermato di Kovit-19 nei sei mesi precedenti la partita. Carlos Alcaras, un giovane spagnolo che ha recentemente annunciato un test positivo, potrebbe rientrare in questa categoria. Djokovic, che è risultato positivo al virus nel 2020, a quanto pare non lo è.