Annunci Live Covit-19: Omigron, Vaccini e Booster News

Un'infermiera del Bronx ha ricevuto il richiamo del vaccino Pfizer a settembre. Un nuovo studio sudafricano ha scoperto che i booster possono fornire protezione contro l'omigran.

Un rapporto dal Sudafrica ha fornito uno sguardo di prima mano su come le persone vaccinate lavorano contro la variante Omigran del virus corona in rapida diffusione.

Test di laboratorio hanno scoperto che il potere del vaccino Omicron Pfizer-BioNTech è schietto, ma hanno indicato che i destinatari della vaccinazione di richiamo saranno protetti meglio.

In uno studio pubblicato online martedì, gli anticorpi prodotti da persone vaccinate si sono rivelati molto meno efficaci nel mantenere la variante Omigran dall’infettare le cellule rispetto ad altre forme del virus corona.

Gli scienziati sono in qualche modo preoccupati per i risultati, ma non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Si dice che le persone vaccinate siano esposte all’infezione di Omigran in rapida diffusione in Sud Africa. Decine di paesi Tutto il mondo.

Ma i vaccini innescano una risposta immunitaria diffusa, che coinvolge più di semplici anticorpi. Questi test forniscono quindi un quadro incompleto di quanto bene il vaccino protegga dall’ospedalizzazione o dalla morte per Omicron.

Alex Sigel, un virologo dell’Africa Health Research Institute di Durban, in Sudafrica, ha dichiarato in un’intervista: “Quando penso che ci saranno più infezioni, non so quali sistemi collasseranno”. controllo. “

Dott. Sikal e i suoi colleghi hanno sviluppato il virus a velocità sorprendenti nelle ultime due settimane, testando gli anticorpi contro di esso. “Se non morissi di virus, morirei di esaurimento”, ha detto.

All’inizio, il dottor Sigal temeva che i vaccini non avrebbero fornito alcuna protezione. La variante Omicron ha sviluppato un nuovo modo per entrare nelle cellule, rendendo inefficaci gli anticorpi dei vaccini. “Allora tutti i nostri sforzi saranno vani”, ha detto.

Fortunatamente, ha dimostrato il contrario.

Il dottor Sikal e i suoi colleghi hanno utilizzato gli anticorpi di sei persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer senza Covit-19. Hanno anche analizzato gli anticorpi di sei individui infetti prima di ricevere il vaccino Pfizer.

I ricercatori hanno scoperto che gli anticorpi di tutti i volontari hanno funzionato peggio contro Omigran rispetto alla versione precedente del virus corona. Nel complesso, la potenza dei loro anticorpi contro Omigran era notevolmente inferiore, fino al quaranta percento dei livelli riscontrati quando testati con una versione precedente del virus. Bassi livelli di anticorpi, Omigron non protegge dalle infezioni.

Theodore Hotzio Anno, un virologo della Rockefeller University che non è coinvolto nella ricerca, ha affermato che il numero non è sorprendente. “Questo è più o meno quello che ci aspettavamo”, ha detto.

I risultati possono aiutare a spiegare alcuni dei principali fenomeni di super-diffusione causati da Omigron. A una festa di Natale in ufficio in Norvegia, il virus L’infezione sembra essersi verificata Almeno la metà dei 120 partecipanti che sono stati vaccinati.

Dott. Falce Annunciato Martedì pomeriggio i risultati su Twitter.

La sua squadra ha trovato una netta differenza tra i due volontari. Gli anticorpi dei sei individui non vaccinati erano molto deboli contro Omigran. Ma dei volontari che erano Covit-19 prima di essere vaccinati, cinque su sei hanno dato risposte ancora più potenti.

Uno dei motivi della differenza è che le persone vaccinate dopo l’infezione sviluppano livelli di anticorpi più elevati rispetto a quelle non infette.

Fino a quando i ricercatori non testeranno gli anticorpi direttamente da coloro che li hanno ricevuti, i test non possono dire molto su quanto bene i booster proteggano dagli omega-3, ha affermato il dott. Siegel. Ma sospettava che un aumento dei livelli di anticorpi avrebbe fornito una protezione migliore. “Più ne hai, meglio sarai”, ha detto.

Christian Anderson, un epidemiologo presso lo Scripps Research Institute di La Jolla, in California, che non è coinvolto nel nuovo studio, ha convenuto che i colpi di richiamo possono aiutare a prevenire la nuova variante.

“Mi aspetto che i booster ripristinino un migliore livello di sicurezza”, ha affermato. “Inoltre, i primi dati clinici dal Sudafrica suggeriscono che l’immunità – vaccini o infezioni precedenti – potrebbe essere più efficace nel prevenire forme gravi di Govt-19”.

Dott. HotzioAnno non è sicuro dei booster. Lei e i suoi colleghi stanno conducendo test sugli anticorpi dei booster per vedere se producono la stessa forte protezione trovata in coloro che sono stati vaccinati dopo l’infezione. “Voglio dire di sì, ma dobbiamo aspettare”, ha detto.

Pfizer e Moderna affermano che stanno testando i loro vaccini contro Omicron e saranno in grado di produrre vaccini in circa tre mesi, soprattutto per le varianti.

Jesse Bloom, virologo presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center, ha affermato che lo studio ha rafforzato la necessità di accelerare lo sviluppo di iniezioni specifiche per omigron. Nonostante alcune incertezze su quanto sarà diffusa la variante, il modo migliore per ripristinare la protezione contro Omicron è fornire alle persone un vaccino che contenga le informazioni genetiche di Omicron.

“Dato l’enorme calo nella neutralizzazione dei titoli anticorpali riscontrato qui con Omicron, varrebbe la pena, a mio avviso, di andare avanti il ​​prima possibile nella preparazione di vaccini specifici per Omicron”, ha affermato. È probabile che si diffonda ampiamente”.