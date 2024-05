I membri di Disneyland Parades and Characters votano per aderire all’Actors’ Equity Association

ANAHEIM, California (KABC) – I membri delle sfilate e dei personaggi di Disneyland hanno votato per aderire alla Actors’ Equity League, ha annunciato sabato il sindacato.

Quasi 1.700 membri del cast si esibiscono in parate e come personaggi nel resort di Anaheim.

L’organizzazione X Actors’ Equity ha affermato che il conteggio dei voti finali è stato di 953-258 a favore dell’adesione al sindacato. Si riferiscono al sindacato come Magic United.

I dipendenti hanno votato, sotto la supervisione del National Labor Relations Board, tra mercoledì e sabato.

Il sindacato afferma di avere “un buon rapporto di lavoro con la Disney”. I lavoratori cercavano salari, benefici, orari e condizioni di lavoro migliori.

“Questa è una vittoria straordinaria e apprezziamo tutto il supporto che abbiamo fornito nelle ultime settimane”, ha affermato il presidente della Actors’ Equity Association Kate Shindel “Siamo entusiasti per questa fase successiva”. “Questi membri sono pro-sindacato e pro-Disney e non vedono l’ora di incontrare il loro datore di lavoro al tavolo delle trattative, in uno sforzo in buona fede per migliorare l’azienda e l’esperienza degli ospiti”.

La votazione si applica solo a Disneyland. Gli artisti teatrali del Walt Disney World di Orlando sono già con il sindacato. La maggior parte dei 35.000 dipendenti di Disneyland sono già rappresentati da varie organizzazioni sindacali.

C’è un periodo di tempo di diversi giorni per presentare eventuali obiezioni e, se non vengono presentate obiezioni, i risultati diventeranno definitivi.

I funzionari di Disneyland hanno rifiutato di commentare il voto, citando i prossimi passi procedurali prima che i risultati diventino ufficiali.

Un portavoce della Disney ha dichiarato: “Sebbene la votazione sia completa, ci sono ancora dei passaggi nel processo prima che le elezioni siano certificate, quindi è troppo presto per la società per commentare i risultati”. “Qualunque sia il risultato, rispettiamo il fatto che i membri del nostro staff abbiano avuto l’opportunità di far sentire la propria voce”.

La Walt Disney Company è la società madre di Disneyland e di questa stazione ABC.