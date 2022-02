I paesi vogliono boicottare la vodka russa. Ecco perché non ha funzionato

Molti dei marchi di vodka più venduti con origini in Russia sono ora distillati in più paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Ad esempio, alcuni proprietari di bar stanno protestando contro l’invasione Sbarazzati di Stoli Vodka . Il problema è che è solo di nome russo, che è liberamente tradotto come “capitale” a causa delle sue origini a Mosca. La vodka è in realtà prodotta in Lettonia e la società ha sede in Lussemburgo, un membro della NATO che si è espresso contro l’invasione russa.