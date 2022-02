Annunciando Pokemon Scarlett e Violet, giochi Pokemon di 9a generazione

Lo ha annunciato la Compagnia Pokémon pokemon scarlatto e viola, I nuovi giochi Pokemon introducono ufficialmente i giocatori in un territorio completamente nuovo e scatenano un’intera nuova generazione di giochi Pokemon. I giochi sono stati annunciati alla fine dei Pokemon Presents di oggi. Sono stati forniti pochi dettagli sul gioco, a parte il fatto che si svolgerà in una nuova regione e presenterà nuovi Pokemon principianti (mostrati di seguito). I nuovi giochi usciranno alla fine del 2022.

The Pokemon Company ha prenotato il Pokemon Day, Anniversary Pokémon Rosso e Verde Lancio iniziale in Giappone, come il giorno dei principali annunci di Pokemon. Pokémon Sole e Luna È stato annunciato il Pokemon Day 2016, mentre Spada e scudo Pokemon Annunciato il Pokemon Day 2019. Entrambi Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente E il Pokemon Leggende: Arceus Annunciato il Pokemon Day 2021.

Mentre i fan hanno discusso su ciò che costituisce una nuova “generazione” di giochi Pokémon, la descrizione generalmente accettata è che una nuova generazione inizia quando un gioco Pokémon introduce una regione completamente nuova. Mentre Pokemon Leggende: Arceus Presentando i giocatori alla regione di Hisui, quella regione è tecnicamente solo una copia della regione della neve di un’era precedente piuttosto che un gioco Pokémon nuovo di zecca.

I nuovi giochi Pokemon sembrano essere un ritorno allo stile “classico” del gioco Pokemon che è stato visto di recente in esso. spada e scudo pokemon, Con battaglie a turni su uno schermo separato dalla mappa del mondo che i giocatori stanno esplorando. Questo stile di gioco pokemon è stato migliorato da pokemon rosso e blu fino in fondo Spada e scudo Pokemon Con molti miglioramenti aggiunti come Pokémon che appaiono nella mappa del mondo esterno e un’esperienza più gratuita con grandi aree selvagge. Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente È emersa una versione più retrò del gioco Pokemon con un ritorno alla grafica in stile chibi che ricorda l’artwork pixel originale e l’uso di una mappa a griglia. Pokemon Leggende: Arceus Ha completamente rotto gli schemi con un sistema a mondo più aperto che enfatizzava la furtività e l’esplorazione rispetto al combattimento ripetitivo.

pokemon scarlatto e viola Verrà rilasciato entro la fine dell’anno.