È il 2022 e Magic Mouse si sta ancora caricando dal basso

Apple ha lanciato un Oggi nuovo Magic Mouse8 marzo 2022. È Versione nera dall’aspetto elegante. Ha anche ancora la sua porta di ricarica nella parte inferiore, il che significa che sei anni e mezzo dopo la sua introduzione, Apple pensa ancora che il modo migliore per caricare il mouse sia capovolgerlo (il che lo rende inutile) e collegare un Lightning cavo.

Ecco un piccolo segreto: ho copiato e incollato la maggior parte dell’ultima frase da un articolo che ho scritto su questo particolare problema. circa un anno fa, quando Apple ha introdotto un set completo di mouse magici colorati e ha avuto l’opportunità di cambiare il metodo di ricarica, ma non è stato così. Apple ha mantenuto questo design dal basso verso l’alto da ottobre 2015.

“Come uno scarafaggio con le gambe per aria”

Precedente bordo Il collega Nick Stat ha deriso il design del mouse Dicembre dopo la presentazioneSottolineando che Apple sta chiedendo agli utenti del mouse di “capovolgere il dispositivo sulla schiena come uno scarafaggio con le gambe in aria e collegare il cavo”. Ho incluso parte di quella citazione anche nel mio articolo l’anno scorso, e la menziono di nuovo qui perché penso ancora che sia una buona metafora di quanto sia ridicolo tutto ciò.

La maggior parte dei mouse wireless ricaricabili ti consente di collegarlo, così puoi usarlo durante la ricarica. Ma per qualche ragione, Apple ha fermamente rifiutato di mettere una porta di ricarica ovunque tranne che sotto il Magic Mouse. L’azienda ha mostrato la volontà di correggere molte altre strane decisioni di progettazione: la nuova Apple Pencil non ne ha bisogno Esci dalla porta Lightning Per spedire, ad esempio, il nuovo Telecomando Siri per Apple TV Il vecchio touchpad di una rotellina di scorrimento e un clickpad.

Insieme a Nuovo Mac StudioApple ha persino inserito due porte USB-C e uno slot per schede SDXC In primo piano Piuttosto che spingerli tutti indietro, riflettendo la recente volontà di Apple di offrire alle persone le porte che desiderano in luoghi ovvi (vedi anche: Molte porte nel nuovo MacBook Pro). Ma la porta di ricarica inferiore del Magic Mouse è ancora lì.

Ad essere onesti, Apple afferma sul suo sito Web che la batteria del Magic Mouse “farà funzionare il tuo Magic Mouse per un mese o più tra una ricarica e l’altra”, quindi non è necessario collegare il mouse ogni settimana. Ma nella mia precedente esperienza con i mouse wireless, li usavo fino a quando le loro batterie non erano completamente scariche, dopodiché discutevo di trovare un cavo di ricarica in modo da poterli usare cablati per un breve periodo mentre si caricavano. Con un Magic Mouse, non sarei in grado di farlo; Devo spingerlo di lato mentre è appoggiato sulla schiena per avere più succo e spero di avere un altro mouse o trackpad in giro che posso usare nel frattempo.

Se desideri ancora il Magic Mouse nero nonostante le condizioni di spedizione frustranti, puoi ordinarne uno Sito web di Apple ora – Ma dovresti saperlo Come un nuovo trackpad neroCosta $ 20 in più rispetto a quello bianco.