I pubblici ministeri ritirano le accuse nel caso dei testi di Hotel California

6 marzo 2024

Il membro degli Eagles Don Henley ha affermato che un taccuino contenente il testo della canzone Hotel California è stato rubato prima che fosse messo in vendita nel 2012.

I pubblici ministeri hanno archiviato il caso contro tre uomini accusati di aver cospirato per vendere i testi scritti a mano della canzone di successo “Hotel California”.

I tre uomini, Glenn Horowitz, Craig Inciardi e Edward Kosinski, si sono dichiarati non colpevoli delle accuse contro di loro in un tribunale di New York.