Powell afferma che la Fed “non è lontana” dal punto di tagliare i tassi di interesse

“Stiamo aspettando di avere più fiducia che l'inflazione si muova in modo sostenibile al 2%. Quando avremo questa fiducia, e non siamo lontani da essa, sarà opportuno iniziare a ridurre il livello delle restrizioni.” Ha detto Powell in risposta a una domanda sui tassi di interesse e sull'inflazione. Ha detto che i tagli sarebbero volti a evitare che la Fed “spinga l’economia in recessione invece di normalizzare la politica una volta che l’economia ritorna alla normalità”.

Powell ha parlato in un momento in cui i mercati finanziari hanno oscillato selvaggiamente nelle loro aspettative sulla politica della Fed.

All’inizio dell’anno, i trader di futures scommettevano che la Fed avrebbe iniziato a marzo e avrebbe continuato a tagliare i tassi di interesse sei o sette volte quest’anno. Le aspettative ora sono che il primo taglio avverrà a giugno, con quattro tagli per un totale di un intero punto percentuale entro la fine del 2024.

I dati sull'inflazione hanno recentemente indicato che il ritmo degli aumenti dei prezzi continua a rallentare, anche se l'indice dei prezzi al consumo ha scosso i mercati quando è risultato più alto del previsto per gennaio. Tuttavia, Powell ha osservato nella sua testimonianza al Congresso questa settimana che l'inflazione tende al ribasso, anche se non è ancora al punto in cui la Fed è disposta a ridurre l'inflazione.

“Penso che siamo nel posto giusto”, ha detto Powell riferendosi all'attuale posizione politica.