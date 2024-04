I Raiders ingaggiano l'ex WR dei Cowboys Michael Gallup

L'ex ricevitore dei Dallas Cowboys Michael Gallup ha intenzione di firmare un contratto annuale del valore di 3 milioni di dollari con i Las Vegas Raiders, hanno detto fonti ad Adam Schefter e Jeremy Fowler di ESPN.

Guidata da Davante Adams e Jakobi Meyers, la classifica di profondità di Raiders è classificata al n. 3 sarà un ricevitore ampio. I Raiders hanno rilasciato il ricevitore veterano Hunter Renfrow in questa offseason e non hanno selezionato un wide receiver nel draft della scorsa settimana.

I Cowboys hanno rilasciato Gallup il 15 marzo, aprendo potenzialmente 9,5 milioni di dollari in termini di tetto salariale.

I Cowboys diedero al 28enne Gallup il permesso di cercare uno scambio, che divenne un precursore del suo rilascio.

Gallup ha firmato un contratto quinquennale da 57,5 ​​milioni di dollari con i Cowboys nel 2022 dopo essersi strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro alla fine della stagione 2021. Dopo l'infortunio, Gallup ha ricevuto 73 passaggi per 842 yard e sei touchdown e non ha registrato una partita da 100 yard nella stagione regolare nel 2022 e 2023. Nella sconfitta per wild card contro i Green Bay Packers a gennaio, ottenne sei passaggi. per 103 iarde.

La sua migliore stagione è arrivata nel 2019, quando ha ottenuto 66 passaggi per 1.107 yard e sei touchdown.

Selezionato dai Cowboys nel terzo round del draft 2018, Gallup ha all'attivo 266 ricezioni per 3.744 yard e 21 touchdown.

Todd Archer di ESPN ha contribuito a questo rapporto.