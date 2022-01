I rivali familiari Alabama e Georgia ruggiscono nel titolo di playoff del college football | Calcio universitario

L’Alabama ha di nuovo una possibilità.

La Georgia ha la possibilità di vendicarsi.

La rivincita è fissata e determinerà il Campionato Nazionale College Football Playoff. Dopo un paio di facili vittorie nelle semifinali di venerdì sera, i Crimson Tide ei Bulldogs – le due squadre che hanno concluso al primo posto nella Top 25 AP di questa stagione – si incontreranno di nuovo il 10 gennaio per decidere il titolo. Indianapolis.

L’Alabama sta cercando il suo settimo campionato nazionale negli ultimi 13 anni sotto Saban. La Georgia spera di vincere il suo primo titolo nazionale da quando Herschel Walker ha portato i Bulldogs al titolo nella stagione 1980.

La partita arriva dopo che l’Alabama – il grande perdente – ha subito una piccola battuta d’arresto nella vittoria per 41-24 sulla Georgia nel campionato SEC del 4 dicembre. Un viaggio nel mix dei playoff Crimson Tight.

L’Alabama aveva bisogno di quella vittoria.

Stranamente, la Georgia sentiva di aver bisogno di quella perdita.

“Per la nostra squadra, questa è una chiamata alla consapevolezza”, ha detto quella notte il guardalinee d’attacco della Georgia Jamary Salier. “Penso che abbiamo bisogno di qualcosa. Abbiamo ricevuto una chiamata da una buona squadra. Se avremo una possibilità nei playoff, penso che la chiamata al risveglio ci aiuterà ad andare avanti.

Oh, i Bulldog erano svegli venerdì notte.

Hanno battuto il Michigan 34-11 nell’Orange Cup, poco dopo aver battuto l’Alabama Cincinnati 27-6 nell’altra semifinale CFP alla Cotton Cup.

“C’è un’altra possibilità di giocare per un campionato nazionale… è un sogno che diventa realtà”, ha detto il runback dell’Alabama Brian Robinson dopo la Junior Cotton Cup.

Com’era prevedibile, Tide non ha parlato molto della Georgia dopo la loro vittoria. La maggior parte delle squadre non segue mai quella strada, la prossima partita parla effettivamente dell’avversario nel gioco prima che sia impostato. Ma quando la Georgia, che giocava la sua seconda partita venerdì, aveva un vantaggio di 27-3 sui Bulldogs Wolverines, avrebbe potuto permettere all’Alabama di entrare nei suoi pensieri all’intervallo.

Per rispetto nei confronti del Michigan, era chiaro: tutti i ripensamenti della SEC stanno accadendo. Ohio State ha sconfitto l’Oregon nel primo match per il titolo CFP. Tutte e sette le edizioni avevano almeno un gruppo SEC: Alabama sei, LSU uno e ora Georgia due volte.

Jermaine Burton dei Georgia Bulldogs ha tirato una presa nel secondo quarto della Orange Cup di venerdì contro i Michigan Wolverines ed è corso a toccarla. Foto: Michael Reeves / Getty Images

Nelle loro precedenti apparizioni per il titolo CFP in Alabama, sono andati 3-2 su vittorie e sconfitte alternate ogni volta. Nessuno ha mai più vinto titoli nell’era della PCP; L’Alabama è 0-2

La Georgia può sperare che questa tendenza continui.

Questa non è solo una recensione del titolo SEC, è il migliore, o almeno il più vicino e drammatico, titolo dell’ottava stagione dell’era CFP.

Alabama e Georgia hanno giocato per la corona CFP ad Atlanta per chiudere la campagna 2017. La Georgia era in vantaggio per 13-0 a metà, ma Dua Dakovilova è scesa dalla panchina e ha lanciato un passaggio da touchdown da 41 yard a Devonta Smith, che ha sfiorato la vittoria di Tait ai supplementari 26-23.

Clemson ha battuto l’Alabama 44-16, LSU 44-25 la scorsa stagione e l’Alabama ha battuto l’Ohio State 52-24.

Gli Adzmakers questa volta non si aspettavano una tromba: la Georgia si è presto affermata con due punti e mezzo di vantaggio sull’Alabama, stabilendo quella linea prima della finale del match Bulldogs-Michigan.

E il fatto che queste siano le ultime due squadre ha senso.

Nella Top 25 AB di questa stagione, Tide and the Bullets si è classificata n. 1 e n. 2 per sei settimane. Ci si aspettava grandi cose da entrambe le squadre fin dall’inizio: l’Alabama è arrivata prima e la Georgia è partita quinta.

Ma nonostante l’allenatore dell’Alabama Nick Saban sia stato 25-1 contro i suoi ex assistenti – incluso 4-0 contro l’allenatore della Georgia Kirby Smart, che ha trascorso 11 anni con lui a Tuscaloosa – la storia dice che la rivincita per il titolo nazionale è un grande segno. Bulldog.

Nella stagione 2011, la LSU ha battuto l’Alabama nella stagione regolare. L’Alabama ha vinto la rivincita per il titolo nazionale della Cup Championship Series.

Nel 1996, lo stato della Florida ha superato la stagione regolare in Florida. Cators Seminoles passò per il titolo nazionale noto come Bowl Alliance.

Ora, c’è una possibilità di trasformare Georgia.

Tutto quello che devono fare è colpire l’onda.