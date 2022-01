Esami college football, Calendario: Pronostici contro la diffusione, contraddizioni per le partite della Coppa di Capodanno

Buon anno! Quale modo migliore per iniziare nel 2022 rispetto alle cinque partite della Coppa di calcio universitaria del 1 gennaio, puoi divertirti a guardare ma scommettere. Le tre partite della Six Cup di Capodanno, opportunamente denominate, inizieranno alle 13:00 ET e dureranno fino a sera, con non poche emozioni per tutta la prima giornata del 2022.

I finalisti dei playoff del college football sono stati decisi dopo un paio di partite emozionanti venerdì, e con il campionato nazionale CFP ancora a una settimana di distanza, possiamo concentrarci maggiormente su queste 10 squadre che hanno giocato un calcio incredibile la scorsa stagione. I principali progetti in corso includono Ohio State, Notre Dame, Ben State e Ole Miss, ma questo non dovrebbe cambiare nessun altro.

Le finali di sabato non saranno solo i rapitori per la stagione 2021, ma aumenteranno anche punti per il 2022 e oltre. Notre Dame, ad esempio, giocherà la sua prima partita dal 2009 senza Brian Kelly, iniziando una nuova era sotto Marcus Freeman. L’Oklahoma State ha perso il suo coordinatore difensivo Jim Knowles contro l’Ohio State e manterrà la sua stessa posizione dominante su quel lato della palla.

Sebbene vincere sia importante per la maggior parte delle persone, siamo preoccupati se queste squadre copriranno la loro diffusione. Assicurati di rimanere sintonizzato su CBS Sports per tutto il giorno per il calcio d’inizio della prima copertura del calcio universitario. Mentre la stagione 2021 volge al termine, diamo un’occhiata alle nostre selezioni di esperti per il giorno di Capodanno.

Outback Bowl: (21) Penn State contro l’Arkansas

Conflitti recenti: Ben State Nittani Lions +3 READ Stephen Colbert smaschera il noto "bugiardo" Dr. Oz prima della corsa al Senato della Pennsylvania

mezzogiorno | ESPN2, fuboTV (Prova gratis) – Considerando il numero di corpi scomparsi di Ben State in questo gioco e i ruoli che i giocatori scomparsi stanno ricoprendo, è difficile andare in una direzione diversa dall’Arkansas. In attacco, Jahan Dodson era la valvola di sfogo per la squadra PSU che non poteva correre la palla. Difensivamente, sarebbe senza il cuore dell’unità. Mentre Treylon Burks è un giocatore eccezionale e Razorbacks è un grande perdente, è molto più facile di tutti i giocatori dei Nittany Lions Tampa, quindi non pensiamo troppo a questo. Pronostico: Arkansas (+1) – Tom Fornelli

Citrus Bowl: (15) contro Iowa (22) Kentucky

Conflitti recenti: Kentucky Wildcats-3

13:00 | ABC, fuboTV (Prova gratis) – Il piano di Mark Stoops sembra essere in una posizione difficile in una partita a bocce. Queste due squadre sono strutturate allo stesso modo ed entrambe vogliono vincere la formazione, ma penso che il talento della squadra del Kentucky sia ancora migliore, soprattutto perché Tyler Kutson non si è tirato indietro per l’hockey. Previsione: Kentucky (-3) – Chip Patterson

Fiesta Bowl: (5) Notre Dame contro (9) Oklahoma State

Conflitti recenti: Notre Dame Fight Irish P.K.

13:00 | ESPN, fuboTV (Prova gratis) – Mike Kundy è stato un eccellente allenatore di bowl, ma penso che ci sia un vero succo nella promozione di Marcus Freeman, e Notre Dame userà questo gioco come un’opportunità visiva per il futuro del programma. Inoltre, poiché il coordinatore difensivo Jim Knowles è nella stessa posizione nello stato dell’Ohio, c’è qualche scossone con lo staff dei Cowboys, che potrebbe influenzare il tuo gioco nel gioco. Previsione: Notre Dame (-2,5) – Chip Patterson

Rose Bowl: (6) Ohio State contro (11) Utah

Conflitti recenti: Ohio State Buckies-4 READ LG aggiorna i suoi costosi monitor Pro OLED nel 2022 e aggiunge un'opzione da 27 pollici

17:00 | ESPN, fuboTV (Prova gratis) – Non è un gioco facile da trovare. Ohio State non vede molti giocatori importanti, ma ha ancora la lista dei più talentuosi del paese. Anche se i sostituti sono inesperti, dovrebbero essersi formati e pronti per i loro nuovi ruoli nell’ultimo mese. Ma abbiamo anche visto la difesa dei Buckeyes combattere contro una squadra fisica nel Michigan, e questa squadra dello Utah è dura quanto UM. Quindi, sto giocando su entrambi i lati qui. Penso che lo stato dell’Ohio vincerà spesso la partita, ma non credo che i Buckeyes possano sbarazzarsi di questi idioti, specialmente se sai che lo Utah sarà pronto per giocare nel suo primo Rose Bowl. Quindi soldi bene, copriti. Pronostico: Utah (+6,5) – Tom Fornelli

Zuccheriera: (7) Baylor contro (8) Ole Miss

Conflitti recenti: Orsi Baylor +1.5

20:45 | ESPN, fuboTV (Prova gratis) – Dopo che la linea ruota nella direzione della caldaia una camma ‘finalmente’ un ‘m. Il combattimento può essere un punto di forza, soprattutto nel gioco di corsa. Tuttavia, se Baylor riesce a tenere traccia dei talenti di Ole Miss, i Bears sono pronti a guidare la loro prima vittoria della Six Cup di Capodanno. Pronostico: Baylor (-1) – Shehan Jayaraja

