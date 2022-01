Rose Bowl 2022: Ohio State vs Utah in diretta streaming, guarda online, canale TV, previsione del gioco, selezione, contraddizioni, distribuzione

Il football universitario si è evoluto nel corso degli anni, ma non importa quanto sia cambiato, il Rose Bowl è ancora il gioco di bocce più attraente sul tavolo ogni stagione. Numero campione Pac-12 il giorno di Capodanno di quest’anno. sarà 11 Utah No. prende 6 Stato dell’Ohio A un incontro tra le due migliori squadre del paese per evitare di trovarsi sul campo dei playoff del college football.

Buckies ha vinto contro Michigan Stai lontano dalla possibilità di playoff (non possiamo presumere che avrebbero perso Iowa, Ma possiamo indovinare Poco) Allo stesso tempo, se c’è un formato esteso a 12 squadre in questa stagione, lo Utah è una squadra con “nessuno vuole vedere questo playoff di squadra”.

Quindi, sebbene non sia una formazione per il titolo nazionale, niente panico. È ancora un Rose Bowl, ed è un Rose Bowl con una vestibilità straordinaria. Questo è raro perché è solo il secondo incontro tra Ohio State e Utah nel calcio. Dal momento che l’Ohio State ha vinto l’incontro in solitario 64-6 nel 1986, speriamo che sia più vicino.

Come guardare Rose Paul dal vivo?

Gioco: ciotola di rose

Data: sabato 1 gennaio | Volta: 17:00 ET

Posizione: Rose Bowl – Pasadena, California

TV: ESPN | Trasmissione in diretta: fuboTV (Prova gratis)

Ohio State vs Utah: Vuoi sapere

Ohio State senza giocatori chiave su entrambi i lati della palla: Mentre i giocatori con futures NFL non sono partite di playoff in questi giorni, è un fatto spiacevole che anche il Rose Bowl si stia ritirando dalle partite di bowl. Lo stato dell’Ohio sarebbe senza Garrett Wilson e Chris Olav In questa partita, la coppia ha combinato 135 prese, 1.994 yard e 25 touchdown in questa stagione. La buona notizia ora è che se c’è un’area in cui i buckies possono essere senza giocatori, è il livello del ricevitore. Jackson Smith-Najikba Gioca, ed è stato il miglior ricevitore della squadra in questa stagione. Non va dimenticato che la stanza del ricevitore nello stato dell’Ohio era molto profonda Jameson Williams Convertito in Alabama Per il tempo di gioco prima della stagione. I giocatori difensivi includono giocatori che non possono essere facilmente sostituiti Haskell Garrett E iniziando il placcaggio sinistro Nicholas Pettit-Frere.

I terzi svantaggi sono maggiori: Sì, ci vuole un vero genio del calcio per dirti che i terzi bassi sono importanti, ma lo sono! E questi sono due reati, e i due farebbero meglio a sostituirli. L’Ohio State è al terzo posto a livello nazionale nelle Third Towns con un tasso di conversione del 52%, mentre lo Utah è all’ottavo posto su 49%. I dollari cambiano il 72% delle volte in condizioni di terza e media (tra 4 e 6 yard). Questo è il migliore del paese. Il paradosso è che la squadra difensiva che fa il miglior lavoro nel portare l’attacco dell’avversario nel terzo campo sarà la squadra vincente.

Considera l’emergenza dello Utah Pass: Oregon Decisione difensiva Caivon Thebodox Potrebbe essere la prima scelta nel Draft NFL di questa primavera, ma non ha guidato il Pac-12 nei sack. Non è nemmeno arrivato ai primi due posti. No, quei posti sono occupati da due Yut. Mike Tafua ha guidato la classifica con 9,5 scuse, 1,5 in più del suo compagno di squadra al secondo posto. Devin Lloyd. Quando si considera l’energia CJ Strot E con l’Ohio State Passing Attack, sai quanto sia importante cercare di rallentare una corsa di passaggio forte. Con Tafua e Lloyd, Utes è in grado di farcela come chiunque altro.

Pronostico Rose Bowl, Scelte

Gioco speciale | Utah Yuts vs Ohio State Buckies

Non è un gioco facile da trovare. Ohio State non vede molti giocatori importanti, ma ha ancora la lista dei più talentuosi del paese. Anche se i sostituti sono inesperti, dovrebbero essersi formati e pronti per i loro nuovi ruoli nell’ultimo mese. Ma abbiamo anche visto la difesa dei Buckeyes combattere contro una squadra fisica nel Michigan, e questa squadra dello Utah era dura quanto i Wolverines. Quindi sto giocando su entrambi i lati qui. Penso che Ohio State vincerà spesso la partita, ma non credo che i Buckies possano battere questa squadra dello Utah, specialmente se sai che gli Utahs sono pronti a giocare nel loro primo Rose Bowl. Quindi soldi bene, copriti. Pronostico: Utah (+6,5)

