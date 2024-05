Kim Godwin si dimette dalla carica di presidente di ABC News

Arturo Holmes/WireImage

Dopo settimane di speculazioni, Kim Godwin si dimetterà dalla carica di presidente di ABC News. Debra O’Connell, che ha aggiunto ABC News al suo portafoglio a febbraio, gestirà il dipartimento ad interim. Mentre Godwin parlava con il suo staff, fece l’annuncio internamente. Puoi leggere le note qui sotto.

Al momento della promozione di O’Connell a febbraio, ABC News era sotto la sua competenza e, di fronte alle speculazioni sul futuro di Godwin, la Disney ha rivelato di aver prolungato il suo contratto per continuare come presidente di ABC News, ora riferendo a O’Connell.

Dopo l’improvvisa uscita di scena della CNN Rapporti della settimana scorsa Secondo quanto riferito, O’Connell ha espresso frustrazione tra i dipendenti di ABC News riguardo allo stile di gestione di Godwin in una revisione della sua divisione e della sua leadership.

Godwin è entrato a far parte di ABC News nel 2021. Sebbene la rete stessa Buon giorno America E Notizie dal mondo stasera Ancora il numero uno in termini di audience totale, Mattino della CBS Ha superato in diverse occasioni il suo concorrente ABC nella demo chiave per adulti dai 25 ai 54 anni.

Godwin ha presieduto ad una certa confusione durante il suo mandato. Ciò include la partenza di DJ Holmes e Amy Roebach l’anno scorso GMA3Nel mezzo di uno scandalo scandalistico sulla loro storia d’amore fuori dallo schermo e di una serie di licenziamenti l’anno scorso quando lui ha rimescolato il suo gruppo dirigente.

In una nota allo staff, Godwin ha detto di aver deciso di ritirarsi dal giornalismo televisivo.

“Chiunque sia interessato a ciò che facciamo sa che non esistono altri business simili, quindi non è stata una decisione facile o rapida”, ha scritto. “Ma dopo una riflessione approfondita, sono convinto che questa sia la cosa giusta per me mentre guardo al futuro e do la priorità a ciò che è più importante per me e la mia famiglia.”

Oconnell ha scritto in una nota ai dipendenti che per il momento supervisionerà ABC News “e non vedo l’ora di lavorare con il gruppo dirigente mentre creiamo insieme un nuovo percorso”.

Anche se Godwin ha i suoi detrattori, l’Associazione nazionale dei giornalisti neri nel fine settimana ha rilasciato una dichiarazione “Un organo di stampa globale esprime preoccupazione per i recenti resoconti dei media che sembrano essere scritti con l’intenzione di minare la leadership della prima donna nera a guidare un’agenzia di stampa”.

“Molti articoli recenti sulla sua leadership non riescono a dimostrare il giornalismo di base offrendo prospettive alternative.

“C’è la tendenza a citare fonti anonime come detrattori di Godwin e a usare termini dispregiativi o stereotipati per descriverlo. Nel frattempo, questi rapporti ignorano completamente le prove e i fatti che testimoniano il significativo sostegno di Godwin all’interno dell’organizzazione.

Godwin si unisce ad ABC News da CBS News, dove ha scalato le classifiche nel corso degli anni fino a diventare vicepresidente esecutivo delle notizie per la rete, supervisionando i desk nazionali, i desk esteri e gli uffici.

Succede a James Goldstein, che guidava la rete in un momento in cui World News Tonight stava espandendo la sua portata di pubblico. Ma ha anche avuto la sua parte di disordini, inclusa la caduta di una dirigente di grande talento, Barbara Fedida, accusata di fare commenti insensibili al punto di vista razziale.

L’uscita di Godwin rappresenta l’ultimo cambiamento tra i dirigenti della divisione news della rete. CBS News ha rimescolato il suo gruppo dirigente lo scorso agosto, con Neeraj Kemlani che si è dimesso dalla carica di presidente e co-presidente di CBS News and Stations e Wendy McMahon ha assunto un titolo separato. Ingrid Cyprian-Mathews è stata nominata capo della rete. All’inizio dell’anno, Noah Oppenheim ha lasciato NBC News per unirsi a Rebecca Blumenstein come redattore capo di NBC News, un nuovo ruolo supervisionato da un altro dirigente, Libby Leist. Oggi e supervisionato da Janelle Rodriguez Notizie notturne della NBC.

Ted Johnson ha contribuito a questo rapporto.

Nota di Debra O’Connell al suo team:

squadra,

Volevo solo condividere la nota di Kim qui sotto. Dana e io vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Kim per il suo servizio come presidente di ABC News. Kim ha guidato questo team molte volte nel nostro mondo e lo ha fatto nel rispetto del marchio e del settore – e la ringraziamo per questo e altro ancora.

La nostra reputazione e credibilità sono state guadagnate con fatica e desideriamo riconoscere il lavoro straordinario che svolgi ogni giorno. Essendo la rete di notizie numero 1 per 12 stagioni consecutive e oltre, ABC News è la migliore del settore. Dalla mattina a mezzogiorno, sera e oltre, questo team è pronto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per servire la nostra nazione con notizie, persone ed eventi che modellano il nostro mondo.

Per ora, supervisionerò ABC News e non vedo l’ora di lavorare con il gruppo dirigente mentre costruiamo insieme un nuovo percorso. Grazie per la pazienza e la comprensione dimostrate durante questa transizione. Da quando ho assunto questo ruolo a febbraio, il mio obiettivo è stato – e continuerà ad essere – fornire a questo team gli strumenti necessari per costruire sul nostro successo e portare l’orgogliosa eredità di ABC News in un futuro pieno di opportunità e innovazione.

Se avete domande, non esitate a contattare me o i vostri dirigenti senior.

Grazie,

Debora

Nota di Kim Godwin per ABC News:

Buonasera ABC News,

Quarant’anni fa, ho iniziato la mia carriera subito dopo il college come produttore esecutivo entusiasta ed entusiasta al WTXL di Tallahassee, responsabile delle notizie delle 6 e delle 11. Il personale era così piccolo che nei giorni più impegnativi dovevo anche uscire e fare rapporto. Quando ho iniziato a tracciare un percorso in un settore in cui c’erano pochissime donne – e ancor meno donne – in ruoli di leadership, non avevo idea di quali straordinarie opportunità si trovassero davanti a me. Così, quando tre anni fa ho assunto la carica di presidente di ABC News, ho compreso e apprezzato il profondo significato di essere la prima donna nera a guidare una rete nazionale di notizie. È un privilegio e un merito per coloro che si sono allontanati dal soffitto prima di me per guidare un team sinonimo di fiducia, integrità e un fermo impegno verso l’eccellenza nel mondo degli affari.

Ora, quattro decenni e innumerevoli miglia dopo, dopo aver lavorato per tre reti di notizie e 10 stazioni locali in nove città, ho chiuso il cerchio da quella piccola ma potente affiliata della ABC nella penisola della Florida. Ho deciso di ritirarmi dal giornalismo televisivo. Dopo essermi iscritto alla J-School della mia amata Florida A&M University, ho avuto la fortuna e la fortuna di svolgere tutti i lavori in questo settore, tra cui conduttore, giornalista investigativo, direttore delle notizie, produttore sul campo, produttore esecutivo di reti/eventi speciali. E molti altri prima di passare a posizioni dirigenziali. Chiunque sia interessato a ciò che facciamo sa che non esistono altri business simili, quindi non è stata una decisione facile o rapida. Ma dopo aver riflettuto attentamente, mentre guardo al futuro e do la priorità a ciò che è più importante per me e la mia famiglia, sono convinto che sia giusto per me.

ABC News era il numero 1 quando mi sono unito al team, e sono orgoglioso di dire che siamo ancora il numero 1: è Edward R. Fermato negli ultimi mesi con alcuni dei più alti riconoscimenti che il nostro settore può offrire da Muro. Premio per l’eccellenza complessiva in televisione, Alfred I. per la nostra straordinaria serie “Power of Water”. DuPont-Columbia Award per le nostre prime nomination ai Primetime Emmy Award per “Pretty Baby: Brooke Shields” e “Aftershock”. E la settimana scorsa, il nostro documentario Uvalde “Print It Black” ha vinto il premio come miglior documentario al Dallas International Film Festival. Sono particolarmente orgoglioso del nostro progetto Uvalde 365 senza precedenti, un impegno senza precedenti durato un anno per documentare il viaggio emotivo di una comunità dopo una sparatoria di massa.

Nel 2022, siamo stati tutti felicissimi di ricevere 41 nomination agli Emmy, il massimo in 53 anni. Abbiamo un fantastico notiziario mattutino, uno spettacolo in rete diurno, un telegiornale serale e una rivista di notizie del venerdì. Siamo costantemente al primo posto in tutti i principali eventi TV in diretta, incluso, più recentemente, “Eclipse Across America” ​​in collaborazione con Nat Geo. E i nostri programmi sono costantemente tra i primi 10 su Hulu.

Al di là dei premi e delle valutazioni, il nostro successo si misura meglio nelle persone di ABC News. È una squadra eccezionale che fa un lavoro eccezionale, insieme. Sei il migliore della classe sotto ogni aspetto, ed è meraviglioso vederti affrontare un incarico dopo l’altro, fornendo una copertura completa ai nostri telespettatori in tutto il mondo in un momento in cui un reporting onesto è vitale per il futuro del nostro Paese.

Siamo orgogliosi di essere inclusivi nei confronti di tutte le comunità e di incontrare il nostro pubblico laddove ha bisogno di noi, e nessuna iniziativa lo esemplifica meglio di ABC News Live. Quando ho iniziato, il trenino in streaming era tutto ciò che potevo fare; Ora, grazie al vostro duro lavoro e alla vostra dedizione, è un grande treno che può essere completato ogni giorno. La scorsa stagione abbiamo lanciato “IMPACT X Nightline”, un settimanale di notizie su Hulu, i cui episodi sono tra i contenuti più visti sulla piattaforma.

Siamo particolarmente orgogliosi del successo di ABC News Studios, che ora è diventato uno studio di punta per fiction e documentari, producendo più di 120 ore di contenuti pluripremiati ogni anno. Abbiamo anche creato la prima unità meteorologica su una rete di notizie. Tante novità e iniziative in un batter d’occhio. Insieme, ci impegniamo per un cambiamento culturale in cui le persone si sentano viste e ascoltate quando fanno del loro meglio. Per questi e altri motivi, lascio ABC News e questa professione con un senso di sincero orgoglio, realizzazione e gratitudine. Il mio cuore è pieno.

Voglio ringraziare Dana Walton e Debra O’Connell per essersi sempre assicurate che avessimo le risorse e il supporto per svolgere il nostro lavoro. Infine, grazie ABC News per l’amore, il supporto e l’ispirazione. Nel corso degli anni mi hai inviato centinaia di e-mail, messaggi e telefonate che mi hanno sollevato il cuore. Nel prossimo anno elettorale, e guardando ai mesi a venire, l’importanza di ciò che stiamo facendo non può essere sopravvalutata. Ricorda, c’è gioia nel giornalismo.

Parto a testa alta e auguro a tutto il team un continuo successo.

#oneabcnews

Nella fede e nel sostegno,

Kim