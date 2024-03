Nuovo video di Kate Middleton, le foto scatenano nuovamente le teorie del complotto

Kate Middleton non si vede in pubblico da quando è stata operata a gennaio. (file)

Dov'è Kate Middleton? La domanda ha dominato i social media per settimane e ha scatenato teorie selvagge. Le nuove riprese della Principessa del Galles al mercato di un contadino non dissipano esattamente i dubbi.

Una foto e un video sono stati pubblicati dal tabloid britannico il Sole, che mostra una coppia che cammina in un mercato a Windsor – sembra essere una sorridente Kate Middleton e suo marito, il principe William. “Piacere di vederti, Kate”, ha detto il Sun lunedì sera, citando le foto della principessa – in leggings e nero.

Bello da vedere (molto @Sole ) Kate ride e scherza con William durante il loro giro di shopping. Si sta riprendendo bene. Ciò dovrebbe porre fine a molte teorie del complotto… pic.twitter.com/UM57fkbXix — Piers Morgan (@piersmorgan) 18 marzo 2024

“Non ho la sensazione che stiano nascondendo chi sono. Ma non sanno come reagiranno le persone, perché c'è questo tipo di accumulo su dove si trovano, e ho la sensazione che debbano farlo correte lì,” ha detto al Sun Nelson Silva, che ha girato il video.

“Kate sembrava felice e rilassata. Sembravano felici di fare shopping insieme. Kate sembrava rilassata, come se lo shopping fosse stato un successo. Sembrava semplicemente naturale”, ha detto.

Un altro quotidiano, il Daily Mail, lo ha salutato come “un film che metterà a tacere i teorici della cospirazione” e “rassicurerà i fan che si sta riprendendo bene dall'intervento allo stomaco”.

Il nuovo filmato arriva una settimana dopo l'indignazione nei confronti del palazzo che ha ufficialmente pubblicato le foto modificate di Kate. Hanno ordinato che il film venisse ucciso dopo che diversi organi di informazione avevano affermato che era stato trasformato.

Kate Middleton, 42 anni, è scomparsa dagli occhi del pubblico da quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale il 16 gennaio per una condizione non cancerosa ma non specificata.

A parte un paio di foto sfocate, non è mai stata vista, e le speculazioni sulla sua salute si sono diffuse sui social media nelle ultime settimane, generando titoli e voci globali.

Invece di dissipare i timori sulla sua salute, un'immagine modificata rilasciata da Kensington Palace ha esagerato la voce, mentre i media si sono affrettati a rimuovere l'immagine con l'annuncio dell'omicidio.

Kate si è scusata, ma ha dovuto affrontare critiche anche da parte dei media normalmente favorevoli.

Un nuovo video del mercato degli agricoltori ha anche acceso il dibattito sui social media, con gli spettatori più attenti che hanno segnalato diversi problemi con i media. Alcune persone hanno detto che la foto sembra migliore in un'era in cui ogni telefono ha una fotocamera 4K o HD.

Famiglia reale: Per favore, lasciate in pace la principessa Kate mentre si riprende da un intervento chirurgico allo stomaco molto serio Cancello esterno allo spaccio aziendale: pic.twitter.com/RIQCZ5lcOE — ari🍉 (@zegleranidala) 18 marzo 2024

Guardo quel video di Kate Middleton e so benissimo che non è Kate Middleton. pic.twitter.com/xinWKgBtYN — 𝐼𝐸𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝒱𝒱𝒶𝒾𝒾𝓁𝑒 (@TytianaAzarie) 19 marzo 2024

Altri teorici della cospirazione hanno teorizzato che la donna che ha scattato la foto non fosse Kate Middleton, ma invece una controfigura.