Nvidia: il colosso tecnologico americano presenta i suoi ultimi chip di intelligenza artificiale

Ha anche affermato che i nuovi strumenti software, chiamati microservizi, migliorano l’efficienza del sistema per rendere più semplice per l’azienda integrare il modello AI nel proprio lavoro.

Altri annunci includono una nuova linea di chip per auto in grado di eseguire chatbot a bordo. La società ha affermato che i produttori cinesi di auto elettriche BYD e Xpeng utilizzeranno i suoi nuovi chip.

Fondata nel 1993, Nvidia era originariamente nota per la produzione di chip per computer in grado di elaborare la grafica, in particolare per i giochi per PC.