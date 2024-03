Netanyahu accetta di inviare funzionari a Washington per discutere la strategia di Rafah

Iscriviti all'e-mail quotidiana di Inside Washington per ricevere copertura e analisi esclusive sugli Stati Uniti direttamente nella tua casella di posta Ricevi la nostra e-mail gratuita di Inside Washington

Israele invierà una delegazione per informare i funzionari statunitensi sull'attacco pianificato a Rafah a seguito di una telefonata tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu lunedì, ha detto lunedì il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Sullivan ha detto ai giornalisti nella conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca che Biden e Netanyahu hanno parlato della campagna israeliana in corso a Gaza e dei piani per l'attacco israeliano a Rafah. Funzionari dell’amministrazione, compreso Biden, hanno affermato che gli Stati Uniti non sosterrebbero un simile attacco “senza un piano credibile” da parte degli israeliani.

Ha aggiunto che Biden “ha spiegato perché era profondamente preoccupato per la possibilità che Israele intraprendesse importanti operazioni militari a Rafah” se tali operazioni fossero “del tipo condotto a Gaza City e Khan Yunis” nei mesi successivi agli attacchi del 7 ottobre. Hamas ha ucciso più di 1.000 israeliani.

“Più di un milione di persone si sono rifugiate a Rafah… Non hanno nessun altro posto dove andare a Gaza, dove altre grandi città sono state in gran parte distrutte. Israele non ha presentato né a noi né al mondo un piano su come saranno posizionati dove potranno trasportare in sicurezza questi civili, per non parlare di nutrirli, ripararli e garantire l’accesso a cose di base come i servizi igienico-sanitari”.

Sullivan ha inoltre osservato che il valico di Rafah rimane “il principale punto di ingresso per gli aiuti umanitari a Gaza provenienti dall’Egitto e da Israele”, e ha affermato che qualsiasi invasione israeliana di quella città “chiuderebbe quella città o almeno la esporrebbe a un serio pericolo a un certo punto”. l'ora in cui è chiuso.” “. Ce n'è urgentemente bisogno.” Ha anche sottolineato i timori egiziani che l'invasione di Rafah porterebbe a un flusso di rifugiati che fluiscono attraverso il confine di Gaza verso l'Egitto, uno sviluppo che secondo l'Egitto li spingerebbe a ritirarsi dal trattato di pace di Camp David vecchio di decenni. con Israele.

Ha aggiunto: “La nostra posizione è che ad Hamas non dovrebbe essere concesso un rifugio sicuro… Stiamo isolando ulteriormente Israele a livello internazionale”.

Ha aggiunto di aver chiesto a Netanyahu di inviare a Washington quella che ha descritto come una “squadra interagenzia di alto livello composta da funzionari dell’intelligence militare e umanitari” in modo che possano “ascoltare le preoccupazioni degli Stati Uniti sull’attuale pianificazione israeliana per Rafah e…un’alternativa approccio che potrebbe essere risolto.” Prenderà di mira gli elementi chiave di Hamas a Rafah e proteggerà il confine egiziano con Gaza senza una grande invasione di terra.

“Il primo ministro… ha accettato di inviare una squadra a Washington per discutere e impegnarsi e attendiamo con ansia queste discussioni”, ha detto.

Biden e Netanyahu si conoscono da decenni. Nei giorni successivi agli attacchi del 7 ottobre, Biden ha visitato Israele e ha espresso un forte sostegno a favore del paese, ma mentre il conflitto continuava, il loro rapporto teso si è inasprito.

In una conferenza stampa il mese scorso, Biden ha affermato che la risposta di Netanyahu è diventata “esagerata” – segnando la prima grande rottura degli Stati Uniti con la risposta del governo israeliano. Netanyahu ha respinto il rifiuto di Biden e lo ha detto ai docenti del programma Volpe e amici Programma: “Non ci fermiamo per il gas”.

Le tensioni tra i due leader sulla prevista invasione israeliana di Rafah sono continuate per un mese mentre il numero di civili palestinesi uccisi nell’operazione successiva al 7 ottobre aumentava e i manifestanti filo-palestinesi interrompevano regolarmente gli eventi pubblici di Biden, proprio come fece Netanyahu. Ha respinto gli appelli dei funzionari statunitensi alle sue forze affinché prestassero maggiore attenzione ad evitare vittime civili.

Alla domanda sul perché Biden ritenesse che i colloqui tenuti dalla delegazione israeliana potessero essere più produttivi dei suoi precedenti contatti con Netanyahu, Sullivan ha descritto i colloqui come “uno sviluppo naturale della discussione tra i partner”.

“Abbiamo avuto molte discussioni a molti livelli diversi tra i nostri militari, intelligence, diplomatici ed esperti umanitari, ma non abbiamo ancora avuto l'opportunità di avere una discussione globale, integrata e strategica su come raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto. la sconfitta definitiva di Hamas, la protezione dei civili e la stabilità di Gaza in modo da garantire la sicurezza.” “Israele nel lungo termine così come la protezione delle vite umane innocenti a Gaza.”

Questa chiamata e la notizia di incontri programmati tra funzionari israeliani e americani arrivano pochi giorni dopo che il primo ministro israeliano ha espresso la sua rabbia per il discorso del leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer che chiedeva nuove elezioni in Israele.

“La coalizione di Netanyahu non soddisfa più le esigenze di Israele”, ha detto giovedì Schumer in un discorso al Congresso. “Il popolo israeliano è ora soffocato da una visione di governance ancorata al passato”.

Schumer, che come senatore di New York rappresenta lo stato con la più grande popolazione di ebrei americani nel paese, avrebbe informato in anticipo la Casa Bianca del discorso.

Biden in seguito ha elogiato il suo discorso, dicendo: “Ha tenuto un bel discorso e penso che abbia espresso seria preoccupazione non solo nei suoi confronti, ma anche in molti americani”.

Signor Netanyahu Criticare Ha definito le parole del signor Schumer alla CNN domenica “del tutto inappropriate”.

“È inappropriato andare verso una democrazia sorella e cercare di sostituire la leadership eletta lì”, ha detto al conduttore Dana Bash. “Questo è qualcosa che l'opinione pubblica israeliana fa da sola. Non siamo una repubblica delle banane”.

L'appello di lunedì tra i due leader si è concentrato anche sugli sforzi per fornire aiuti a Gaza. All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero effettuato lanci aerei per aiutare gli abitanti di Gaza nel mezzo della crisi umanitaria in corso. L’amministrazione Biden ha anche annunciato che costruirà un porto marittimo per gli aiuti di emergenza al largo delle coste di Gaza.

Questo appello arriva in un momento in cui Biden si trova ad affrontare le critiche di molti democratici riguardo alla sua posizione sul conflitto. Un segmento di elettori delle primarie democratiche in stati tra cui Michigan, stato di Washington, Carolina del Nord e Minnesota ha votato “non impegnativo” come un modo per esprimere la propria insoddisfazione per il sostegno dell’amministrazione Biden a Israele.