Netanyahu denuncia possibili mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro i leader israeliani come una “macchia indelebile” sulla giustizia

Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in guardia la Corte penale internazionale sulla possibilità di emettere mandati di arresto nei confronti di leader israeliani a seguito della sua indagine sulla guerra a Gaza, affermando che ciò lascerebbe una “macchia indelebile” sul concetto di giustizia internazionale. . Giustizia e diritto.

I commenti di Netanyahu, in un discorso televisivo durante la cerimonia di apertura del Giorno della Memoria dell’Olocausto, sembrano essere un riferimento ai resoconti dei media israeliani secondo cui diversi funzionari governativi, incluso il primo ministro, sono preoccupati che tali ordini di arresto possano essere imminenti.

Mentre la Corte penale internazionale, con sede all’Aia, ha rifiutato di commentare eventuali mandati di arresto che potrebbero derivare dalla sua indagine sulla guerra a Gaza, nelle ultime settimane sono circolate voci sulla stampa israeliana secondo cui la corte potrebbe prendere di mira Netanyahu e altri personaggi chiave. Cifre israeliane. Funzionari.

Nel suo discorso di domenica, Netanyahu ha sottolineato che la Corte penale internazionale è stata “istituita a seguito dell’Olocausto” e non deve tentare di “minare” il diritto fondamentale di Israele all’autodifesa.

Ha detto che qualsiasi arresto limiterebbe la capacità di Israele di difendersi e lo ha descritto come una “distorsione della giustizia”. data.”

“Anche se Israele dovesse restare da solo, noi resteremo soli e continueremo a colpire duramente i nostri nemici fino alla vittoria. Netanyahu ha aggiunto: “Anche se dovessimo restare da soli, continueremo a combattere il male umano”.

Intervistata dalla CNN per un commento all’inizio di questa settimana sulla possibilità di emettere mandati di arresto, la Corte penale internazionale ha affermato che “non fornisce commenti in corso sulle indagini in corso, né risponde alle speculazioni nei resoconti dei media”. Di conseguenza, non abbiamo ulteriori commenti da fare in questa fase”.

In un post su X di febbraio, il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha affermato che il suo ufficio ha “un’indagine attiva e in corso sulla situazione nello Stato di Palestina”, aggiungendo che il suo ufficio sta “indagando attivamente su tutti i crimini presumibilmente commessi”. Chiunque violi la legge sarà ritenuto responsabile”.

Israele non è membro della Corte penale internazionale e rifiuta la giurisdizione della corte. Ciò non aveva precedentemente impedito alla corte Indagine Le sue operazioni nei territori palestinesi occupati.

Fatou Bensouda, ex procuratore della Corte penale internazionale, ha trascorso cinque anni conducendo un “accurato esame preliminare” a cui ha partecipato finisco Ha espresso la sua “soddisfazione per la commissione o la commissione di crimini di guerra in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e nella Striscia di Gaza”. Ma non sono stati effettuati arresti e Bensouda ha lasciato il suo incarico nel 2021.

Dall’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre, che ha provocato la morte di 1.200 persone e la presa di circa 250 ostaggi, sia Hamas che Israele sono stati accusati di crimini di guerra. Da quando Israele ha lanciato la sua devastante risposta militare a quell’attacco, secondo il Ministero della Sanità di Gaza sono stati uccisi più di 34.000 palestinesi.