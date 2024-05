Bluesky conferma che Jack Dorsey non è più membro del consiglio di amministrazione

Il fondatore di Twitter Jack Dorsey non fa più parte del consiglio di amministrazione di Bluesky, la piattaforma di social media decentralizzata che ha contribuito a creare. In Due messaggi oggi Ploskey ha ringraziato Dorsey confermando la sua partenza e ha aggiunto che stava cercando un nuovo membro del consiglio che “condivida il nostro impegno nella costruzione di un social network che dia alle persone il controllo della propria esperienza”.

Né Plosky né lo stesso Dorsey sembrano aver menzionato come o perché abbia lasciato il consiglio. Attualmente, ci sono ancora due membri nel consiglio: il CEO, Jay Graeber, e l’inventore di Jabber/XMPP Jeremy Miller. Dorsey ha originariamente sostenuto Bluesky nel 2019 come progetto per sviluppare uno standard di social media open source su cui voleva che Twitter si spostasse. È più tardi È entrata a far parte del consiglio di amministrazione Quando si separò da Twitter nel 2022.