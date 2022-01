La star di Ole Miss QB Matt Corel lascia il campo nel 2022 con un infortunio alla gamba destra.

Getty



La vecchia Miss Quarterback Matt Coral, una potenziale scelta del primo turno al draft, ha subito un infortunio alla gamba destra nel primo quarto della sconfitta di sabato sera dei ribelli contro il n. 7 Baylor a Sugar Bowl. Pierce è arrivato in porta Maxwell e ha deviato un terzo in basso mentre Ole miss ha cancellato l’obiettivo per spingere Miss fuori dal comodo raggio del field goal.

Corel è rimasto a terra per diversi minuti e aveva bisogno di aiuto per lasciare il campo. Alla fine è stato gettato dalla tenda delle ferite nel carrello e, sebbene la trasmissione di ESPN abbia indicato che sospettava un ritorno, Corel in seguito è apparso sul lato della stampella. Coach Lane Kiffin ha detto che i raggi X di Corel sono risultati negativi dopo la sconfitta per 21-7.

Il vero nuovo arrivato è Luke Altmeier, originario di Starkville, Mississippi, che è stato introdotto nel gioco da Giffen in assenza di Corel. Ex prospettiva a quattro stelle nel ciclo di reclutamento del 2021, Altmyer ha completato 5 su 9 passaggi per 18 yard in azione limitata in questa stagione e ha lanciato due intercettazioni contro i Bears a New Orleans.

Junior, Corel era stato precedentemente annunciato per il Draft NFL 2022. Lui è il numero. 1 quarterback e n. 10 valutato come un’opportunità complessiva Classifica CBS Sports Prospect. L’ex candidato dell’Heisman ha completato il 68,4% dei suoi passaggi per 3.339 yard, 20 touchdown e quattro intercettazioni nella zuccheriera.