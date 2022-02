I Tampa Bay Buccaneers giocano nella prima partita della stagione regolare della NFL in Germania

LONDRA – I Tampa Bay Buccaneers giocheranno la prima partita della stagione regolare della NFL in Germania quest’anno ei Green Bay Packers viaggeranno all’estero per la prima volta.

La lega ha dichiarato lunedì che i Bucks giocheranno la partita di apertura a Monaco la prossima stagione, anche se i loro avversari e la data della partita non sono stati ancora annunciati.

“Sebbene consenta ai fan della NFL in Germania di essere direttamente coinvolti, questo gioco storico giocherà un ruolo chiave negli sforzi della NFL per far crescere la sua impronta internazionale”, ha affermato Johann Glaser, proprietario e co-presidente di Buchanan.

I Packers e i New Orleans Saints giocheranno due partite al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, mentre i Jacksonville Jaguars giocheranno una partita allo stadio di Wembley. I clienti abituali dei Jaguars London vengono ogni anno dal 2013, fatta eccezione per la cancellazione delle partite internazionali nel 2020, a causa di un’epidemia.

Gli Arizona Cardinals giocheranno una partita all’Estadio Azteca di Città del Messico.

I Packers sono l’unico proprietario di 32 squadre della NFL che non hanno giocato una stagione regolare a Londra dall’inizio della serie internazionale 2007. Ma con il programma NFL ampliato di 17 partite della stagione regolare, a tutte le squadre NFC viene offerta una partita casalinga extra. La prossima stagione, i Packers giocheranno finalmente su un terreno internazionale neutrale.

“I Green Bay Packers sono entusiasti di fare il nostro debutto internazionale nella stagione 2022”, ha affermato il presidente di Packers Mark Murphy. “I nostri fan nel Regno Unito e altrove in Europa non vedono l’ora di vedere i Packers giocare nel loro cortile e sappiamo che molti dei nostri fan negli Stati Uniti si trasferiranno a Londra”.

L’espansione in Germania vedrà una partita in più a Monaco nelle prossime quattro stagioni e due stadi NFL a Francoforte.