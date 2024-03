I telefoni Pixel hanno appena ricevuto una funzione di screening delle chiamate di nuova generazione

Google ha appena annunciato che alcuni telefoni Pixel riceveranno lo screening delle chiamate di nuova generazione. Ciò migliora la funzionalità di schermata di chiamata preesistente implementando un nuovo pulsante di benvenuto. Dopo aver fatto clic su di esso, il sistema distribuirà l'Assistente Google per parlare per tuo conto.

L'assistente digitale chiederà al chiamante perché sta cercando di contattarti e potrai ascoltare la risposta in tempo reale. Se sembra importante, puoi interrompere e avviare la chiamata. In caso contrario, puoi buttarli sul marciapiede e tornare a guardare la TV.

L'Assistente Google è già presente, ma il pulsante Benvenuto offre all'utente il massimo controllo su quando avviare il processo di scansione. C'è anche un'opzione per dire al chiamante di aspettare un po', se non riesci ancora a rispondere al telefono. Oltre all'elemento in tempo reale, puoi visualizzare questi widget di offerte a tuo piacimento. Il nuovo aggiornamento del filtro chiamate è disponibile solo per Pixel Fold, Pixel 6 e versioni successive.

Questo fa parte di un più ampio calo di funzionalità di marzo per i telefoni Pixel. Gli smartphone Google saranno ora in grado di condividere video HDR a 10 bit direttamente su Instagram, senza necessità di elaborazione. Questo è simile all'approccio adottato di recente da Samsung

La riduzione delle funzionalità espande anche la gamma dell'azienda per includere gli smartphone Pixel 7. Come suggerisce il nome, ciò consente alle persone di cercare oggetti semplicemente disegnando un cerchio attorno all'oggetto. Lo strumento era precedentemente disponibile solo per gli utenti Pixel 8 e Galaxy S24.