Il progetto di legge sull'asilo di Rishi Sunak in Ruanda subisce sconfitte alla Camera dei Lord

I membri della Camera dei Lord hanno inflitto la prima sconfitta al disegno di legge sull'asilo del Primo Ministro Rishi Sunak in Ruanda, con una mossa volta a garantire che la legislazione sia pienamente compatibile con il diritto nazionale e internazionale.

Lunedì circa 274 membri della Camera alta del parlamento britannico hanno votato a favore della modifica del progetto di legge presentato dal deputato laburista Lord Vernon Coker, mentre 102 hanno votato contro.

Anche il secondo emendamento, presentato da Lord David Hope, ex vice presidente della Corte Suprema, è stato votato con 102 voti favorevoli.

Si è mosso per modificare il progetto di legge in modo che il paese dell’Africa centrale venga considerato sicuro solo “quando le disposizioni previste dal Trattato sul Ruanda saranno state pienamente attuate e rispettate nella pratica”.

I loro colleghi hanno anche sostenuto un terzo emendamento volto a garantire che sia in atto un sistema per verificare l’attuazione da parte del Regno Unito e del Ruanda delle garanzie stabilite nel trattato giuridicamente vincolante firmato dai due paesi alla fine dell’anno scorso. La maggioranza di 110 voti in questo voto è stata la più grande sconfitta di Sunak alla Camera dei Lord da quando è diventato primo ministro.

I loro colleghi voteranno questa settimana quasi 50 emendamenti al disegno di legge Sunak, che mira a rimuovere gli ostacoli legali ai piani del governo di inviare richiedenti asilo nel paese dell'Africa orientale e consentire il decollo dei primi voli di trasporto prima delle elezioni previste quest'anno.

La Commissione parlamentare mista per i diritti umani si è unita all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli esperti di migrazione e agli enti di beneficenza Avvertimento il mese scorso Il progetto di legge “viola sostanzialmente gli obblighi del Regno Unito in materia di diritti umani”.

Sunak ha fatto del “fermare le navi” che attraversano la Manica una delle sue principali promesse pre-elettorali. Finora nessuno è stato inviato in Ruanda, e i critici dicono che ci sono poche possibilità che l’attuale disegno di legge consenta voli imminenti, dato che lascia le decisioni di deportazione aperte alla contestazione nei tribunali britannici ed europei.

Molti degli emendamenti proposti dai colleghi cercano di rafforzare le disposizioni sui diritti umani nella legislazione. Una mozione avanzata dal suo collega laburista Shami Chakrabarti mette in discussione la premessa centrale del governo secondo cui il Ruanda è un luogo sicuro dove inviare i richiedenti asilo, nonostante la Corte Suprema lo scorso anno abbia stabilito il contrario.

Si prevede che il disegno di legge dovrà affrontare una significativa opposizione alla Camera dei Lord questa settimana, ma è comunque probabile che supererà l’ultimo ostacolo parlamentare alla fine di marzo alla Camera dei Comuni.

Coker, ex ministro del Lavoro, ha affermato nel dibattito che il disegno di legge è la prova che il governo ha “detto che i fatti non sono corretti, quindi li modificheremo con la legislazione”.

Ha osservato che il governo di Sunak ha invocato la necessità di aderire al diritto internazionale quando appropriato, compreso il sostegno agli accordi di navigazione nel Mar Rosso e la responsabilità della Russia per la sua invasione su larga scala dell'Ucraina.

“Ciò che fa questo Paese è importante perché spesso ci troviamo… a dire che il diritto internazionale è importante, che il diritto internazionale deve essere applicato, il diritto internazionale deve essere rispettato”, ha affermato. “Se ciò non viene fatto, allora questa è la strada giusta”. al caos”.

Il Ministero dell'Interno è stato contattato per un commento. Lunedì, Downing Street ha affermato che il governo resta impegnato a inviare voli per il Ruanda “in primavera”.

I ministri sperano che l’invio di alcuni richiedenti asilo in Ruanda dissuaderà altri dal intraprendere il viaggio rischioso attraverso la Manica e inizierà a ridurre il numero di persone che entrano nel Regno Unito utilizzando rotte clandestine.

Il ministero dell'Interno ha dichiarato lunedì che domenica sono state 327 le persone che hanno attraversato il confine su piccole imbarcazioni, il secondo numero giornaliero più alto quest'anno.

“Il Primo Ministro è concentrato sugli obiettivi del popolo britannico e sul blocco dei barconi, ed è chiaro che la nostra partnership con il Ruanda è uno degli strumenti chiave per raggiungere questo obiettivo”, ha detto lunedì il numero 10.

La settimana scorsa, l'organismo di vigilanza sulla spesa pubblica del Regno Unito ha affermato che la politica di Sunak in Ruanda potrebbe superare i 580 milioni di sterline entro la fine del decennio, la maggior parte dei quali costituirebbe il pagamento degli aiuti.

In risposta, il Comitato per i conti pubblici dei Comuni ha affermato che avrebbe avviato un’indagine sui costi della partnership tra Regno Unito e Ruanda per verificare se rappresentasse “un buon rapporto qualità-prezzo”.