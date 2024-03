Il capitano e il copilota dell'A320 hanno dormito per 28 minuti durante il volo: rapporto

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Shaider Mohieldin/AFP tramite Getty Images

Il pilota e il copilota di un volo interno in Indonesia hanno dormito per 28 minuti.

Un pilota ha affermato di aver sofferto di mancanza di sonno il giorno prima del volo, secondo un rapporto.

L'aereo, Trasporta 153 persone L'aereo è atterrato sano e salvo nella capitale indonesiana, Giakarta.

Il capitano e il copilota di un volo interno in Indonesia che trasportava 153 persone hanno dormito per circa 30 minuti. Lo afferma un rapporto pubblicato dal Comitato nazionale indonesiano per la sicurezza dei trasporti (KNKT)..

L'incidente è avvenuto lo scorso gennaio, durante un viaggio di ritorno da Kendari, nella provincia indonesiana del sud-est Sulawesi, alla capitale del Paese, Giakarta.

Capitano dell'aria Batik Airbus L'aereo A320, vecchio di 32 anni, ha fatto un pisolino dopo aver ottenuto il permesso dal copilota mentre l'aereo si trovava a un'altitudine di 36.000 piedi.

Dopo circa 45 minuti, il capitano si è svegliato e si è offerto di far riposare il copilota di 28 anni, ma questi hanno rifiutato e il capitano si è riaddormentato.

Il primo ufficiale ha trascorso quasi i successivi 20 minuti a comunicare con i controllori del traffico aereo e gli assistenti di volo prima che anche loro si addormentassero “involontariamente”, secondo il rapporto.

Ventotto minuti dopo l'ultima trasmissione registrata del copilota, il capitano si svegliò e vide che il suo secondo in comando dormiva e che avevano virato fuori rotta.

Dopo averli svegliati, il capitano ha risposto alla chiamata di un altro pilota e dei controllori del traffico aereo, sostenendo che avevano riscontrato un “problema di comunicazione radio”.

L'aereo è poi atterrato a Giakarta senza ulteriori problemi.

Molti voli a lungo raggio dispongono di piloti di soccorso per garantire che ciascun pilota riceva un riposo adeguato mentre assume i compiti di controllo.

Sui voli a corto raggio come il volo Batik Air, che dura circa 2 ore e 40 minuti, Periodi di riposo controllati Più comune: un pilota può sonnecchiare brevemente mentre l'altro continua a monitorare i controlli.

Sono progettati per aiutare a gestire la fatica e migliorare la sicurezza.

Secondo un rapporto della KNKT, il comandante in seconda non ha riposato abbastanza la notte prima del volo.

Gli investigatori non hanno rivelato l'identità dei piloti, ma hanno detto che erano entrambi cittadini indonesiani.

Il rapporto riconosceva “le misure di sicurezza adottate dall’operatore aereo e riteneva che le misure di sicurezza fossero rilevanti per migliorare la sicurezza”, ma formulava alcune raccomandazioni di sicurezza sull’aggiunta di indicazioni sull’esame delle condizioni fisiche e mentali dei piloti e sull’esecuzione dei controlli della cabina di pilotaggio.

Batik Air ha dichiarato in una nota che “opera con un'adeguata politica di riposo” e si “impegna ad attuare tutte le raccomandazioni di sicurezza”. Posta in linea menzionato.

Business Insider ha contattato Batik Air per un commento.