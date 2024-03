Il gioco RTS più bello degli anni '90 è ora disponibile per meno di un dollaro

La fine degli anni '90 fu un vero periodo di massimo splendore per i giochi di strategia. Command and Conquer, C&C Red Alert, StarCraft Brood War, Commandos, Age of Empires 2, Total Annihilation, l'originale Homeworld: può essere facile perdersi tra tutti i grandi nomi. Ma per quanto mi riguarda, fino ad oggi i giochi RTS più belli e migliori di tutti i tempi sono arrivati ​​dalle stelle dello sviluppo britannico The Bitmap Brothers. Veloce, audace, divertente e con uno dei sistemi di gioco più unici che troverai, G Rimane uno dei miei giochi per PC preferiti di tutti i tempi ed è ora disponibile per meno di un dollaro.

Ricordo ancora il giorno in cui un amico di famiglia venne a trovarci a cena e, dopo aver mangiato, tirò fuori un portagioie e lo mostrò a mia madre. Ha detto che, essendo un grande fan dei giochi RTS (mi ha anche fatto conoscere Commandos e Total Annihilation), questo è stato uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato. Ha spiegato che sarebbe stato proprio adatto a me, ma c'erano un po' di imprecazioni, quindi ha voluto comunicarlo prima. Fortunatamente mi sono fidato del suo giudizio e mi è stata consegnata una copia del libro di Z.

La scena di apertura del film, in cui una coppia di soldati robot vagabondi di nome Brad e Alan vengono rimproverati dal comandante Zod a voce alta per la loro indolenza, è stata più che sufficiente per catturarmi. Ma a parte la sua presentazione sciocca e l'attraente equipaggio di robot che crea persino le tue forze armate, ciò che fa battere Z minuto dopo minuto è la sua completa deviazione dalla tradizionale formula RTS di raccolta di risorse e costruzione di basi.

Le battaglie in Z riguardano il controllo del territorio. Ogni mappa è divisa in regioni e toccando la bandiera della regione si trasforma nella tua regione. Quando controlli un'area, controlli anche le strutture al suo interno: le stazioni radar mostrano le forze nemiche vicine, le fabbriche di robot e i veicoli ti consentono di espandere il tuo esercito e così via. Sei tu a decidere cosa vuoi costruire e più aree controlli, più velocemente verrà completato; Perdi il controllo dell'area all'ultimo minuto e questa unità viene ora creata in nome del nemico.

Le unità stesse sono facili da imparare e ciascuna ha punti di forza e di debolezza distinti, e ci sono alcuni trucchi interessanti che possono portare ad alcune strategie interessanti. Jeep e grugniti, con le loro mitragliatrici leggere, non resisteranno a lungo contro i carri armati pesanti e le torrette nemiche, ma hanno la capacità di sparare al conducente, permettendo alle tue unità di prendere il sopravvento al tuo fianco. È un gioco veloce e frenetico, e a volte diventa piuttosto difficile, ma una volta provato, non c'è niente di simile.

Z è in offerta con uno sconto dell'87% su Steam fino a giovedì 21 marzo. Ciò significa che pagherai solo $ 0,90/£ 0,64 per uno dei migliori giochi di strategia di tutti i tempi. Puoi farlo anche tu Prendilo In bundle con il sequel Z: Steel Soldiers con uno sconto dell'85%, al prezzo di $ 2,24 / £ 1,91 – il seguito del 2001 era un RTS più tradizionale e di conseguenza meno interessante, ma un gioco solido di per sé se vuoi dare il massimo.

Per altri dei migliori giochi di strategia che potresti aver perso nel 2024, abbiamo un elenco completo degli elementi essenziali. E se vuoi tornare ai giorni di gloria, abbiamo i migliori giochi retrò e classici per PC a cui puoi giocare ancora oggi.

