UNRWA: Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente Svezia e Canada riprendono i finanziamenti all’agenzia.

Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Svezia e Canada hanno annunciato che riprenderanno gli aiuti all'UNRWA.

“Il governo ha stanziato 400 milioni di corone all'UNRWA per il 2024. La decisione di oggi riguarda il primo pagamento di 200 milioni di corone”, si legge in una nota.

In risposta, Israele ha lanciato una campagna di attacchi aerei e occupazione terrestre del territorio.

Ha detto che l'agenzia è “in pericolo mortale” dopo che i principali paesi donatori hanno tagliato i finanziamenti in seguito alle accuse di fine gennaio secondo cui diversi dipendenti erano coinvolti nell'attacco del 7 ottobre. Nel giro di pochi giorni, Lazzarini ha detto che era in corso un'indagine e che il personale era stato licenziato “per proteggere la capacità dell'agenzia di fornire aiuti umanitari”.

“Ciò che è in gioco oggi è il destino dei palestinesi di Gaza, che si trovano ad affrontare una crisi umanitaria assolutamente senza precedenti”, ha affermato Lazzarini.

All’inizio di questo mese, la Commissione Europea ha dichiarato che avrebbe stanziato 50 milioni di euro in finanziamenti UNRWA.

La decisione del Canada è stata annunciata venerdì dal ministro per lo sviluppo internazionale Ahmed Hussen in una dichiarazione.

Ha detto che è stato creato per “riconoscere il solido processo investigativo che è in corso” e che “si può fare di più per rispondere ai bisogni urgenti dei cittadini palestinesi”.