I Broncos pianificano un momento di calma, numero a Demarius Thomas. Indossa 88 decalcomanie per il casco

Getty Images

I Broncos renderanno omaggio al compianto Demarius Thomas nella partita casalinga di domenica contro i Lions.

Thomas, morto improvvisamente questa settimana all’età di 33 anni, è stato seguito da un minuto di silenzio, un video tributo sul campo e il numero indossato sui caschi dei giocatori.

L’allenatore dei Broncos Vic Fangio ha detto che la squadra era in lutto per la perdita di Thomas, che era stata scelta al primo turno dei Broncos nel 2010, e ha giocato con loro fino al 2018.

“Ci sono altri 10 giocatori in questa squadra che hanno giocato con lui”, ha detto Fangio. “Compresi alcuni allenatori che lo hanno allenato [Running Backs Coach] Curtis Modkins lo ha assunto alla Georgia Tech ed è stato uno dei suoi allenatori universitari oltre a far parte dello staff qui nel 2018. Abbiamo più di 40 dipendenti nell’organizzazione e il personale di supporto intorno a lui. Vedere e sentire la loro reazione e il dolore ti dice Che giocatore speciale è DT. Non ho avuto la possibilità di incontrarlo, ma [him being] Un giocatore speciale e una persona speciale sono evidenti dalle loro risposte.

Fangio ha detto che molti che hanno conosciuto Thomas durante il suo soggiorno a Denver hanno parlato durante una riunione di gruppo venerdì e che il gruppo era ansioso di rendergli omaggio domenica.