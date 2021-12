La squadra d’attacco del Campidoglio guadagna PowerPoint, prevede di rovesciare Trump | Attacco al capitale americano

Mark Meadows, ex amministratore delegato della Casa Bianca di Trump, ha raccomandato PowerPoint al comitato ristretto della Camera che indaga sull’attacco capitale del 6 gennaio. Donald Trump Affinché il presidente possa tornare in carica, deve essere dichiarata un’emergenza di sicurezza nazionale.

Il giorno prima dell’attacco al Campidoglio, Meadows aveva un punto di forza che almeno sapeva dei tentativi di Trump e dei suoi alleati di bloccare la certificazione di Joe Biden il 6 gennaio.

PowerPoint ha formulato una serie di raccomandazioni a Trump per mantenere la presidenza per un secondo mandato sulla base della sua “frode del 6 gennaio, intervento straniero e opzioni” e della sconfitta delle cospirazioni sulle bugie e sulla diffusa frode elettorale.

Una fonte che ha familiarità con la questione ha affermato che Meadows ha cambiato la versione della presentazione PowerPoint che ha ricevuto nell’e-mail e l’ha ampliata a 38 pagine.

Il Guardian ha segnato la seconda edizione di PowerPoint di 36 pagine, da diffondere con i metadati del 5 gennaio, con alcune differenze rispetto a quanto ricevuto dalla giuria. Ma il titolo di PowerPoint e le sue raccomandazioni sono rimaste le stesse, ha detto la fonte.

I senatori e i membri del Congresso devono prima essere informati dell’intervento straniero, ha affermato PowerPoint, nel momento in cui Trump può dichiarare un’emergenza nazionale, dichiarare non valido tutto il voto elettronico e chiedere al Congresso di accettare una soluzione costituzionalmente accettabile.

Quando PowerPoint ha certificato Biden come presidente il 6 gennaio, l’allora vicepresidente Mike Pence ha delineato tre opzioni per abusare del suo ruolo formale.

PowerPoint ha affermato che Benz potrebbe perseguire una delle tre opzioni: far sedere gli elettori di Trump contro le obiezioni dei Democratici negli stati chiave, rifiutare gli elettori di Biden o ritardare la certificazione per consentire solo la “verifica” e i conteggi “legali”. Scrutinio cartaceo”.

La scelta finale per Pence è simile a quella fatta in contemporanea il 4 e 5 gennaio dai luogotenenti di Trump, gli avvocati Rudy Giuliani e John Eastman e lo stratega di Trump Steve Bannon.

Difensore Svelato la scorsa settimana Dopo che Benz si rifiutò di perseguire tali piani fino alla sera del 5 gennaio e alle prime ore del 6 gennaio, Trump fece pressioni sui suoi luogotenenti su come interrompere del tutto la certificazione di Pitton.

Le raccomandazioni in PowerPoint sia per Trump che per Benz si basano su accuse selvagge e infondate di frode elettorale, incluso il fatto che “i cinesi hanno un controllo sistematico sul nostro sistema elettorale” in otto principali stati di guerra.

L’allora procuratore generale in carica Jeff Rosen, nominato da Trump, e il suo predecessore Bill Barr avevano già stabilito che non c’erano prove sufficienti di brogli elettorali per modificare l’esito delle elezioni del 2020 entro il 5 gennaio.

Gli investigatori della Camera hanno affermato di essere venuti a conoscenza di PowerPoint dopo la consegna di oltre 6.000 documenti al comitato di selezione di Meadows. PowerPoint era Da consegnare “in montagna”., Riferimento al Congresso, ha detto il comitato.

PowerPoint è stato assegnato il 4 gennaio a diversi senatori repubblicani e membri del Congresso, ha detto la fonte. Una fonte che ha familiarità con la questione ha affermato che agli avvocati di Trump, che lavorano al Willard Hotel, non è stata mostrata la presentazione.

Ma il comitato ristretto ha affermato nei suoi messaggi di testo con un membro del Congresso che Meadows aveva trovato gli oggetti che aveva restituito e ha parlato a Meadows di un piano “altamente controverso” per inviare elettori a Trump per una riunione congiunta del Congresso.

Meadows ha risposto: “Mi piace”.

L’ex capo dello staff della Casa Bianca di Trump aveva consegnato i materiali al comitato ristretto fino alla risoluzione dell’accordo di cooperazione martedì e l’avvocato di Meadows, Dervilliger, ha improvvisamente detto agli investigatori della Camera che Meadows non avrebbe più aiutato con le indagini.

Mercoledì, il comitato ristretto ha annunciato che Meadows sarebbe stato sottoposto a procedimento penale per aver violato la petizione di risposta. Benny Thompson, presidente del comitato ristretto, ha detto che un referendum sulla tenuta dei Meadows si terrà la prossima settimana a dispetto del Congresso.

“Il comitato ristretto si riunirà la prossima settimana e la Camera citerà il signor Meadows per aver insultato il Congresso e presenterà un rapporto raccomandandogli alla magistratura di perseguire”, ha detto Thompson in una nota.