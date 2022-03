Notizie della guerra Ucraina-Russia in diretta: gli ultimi aggiornamenti

GERUSALEMME – Il presidente Vladimir V. Dopo il suo incontro a sorpresa con Putin al Cremlino, domenica il primo ministro israeliano Naphtali Bennett ha dichiarato che “continuerà ad assistere, anche se non ci sarà alcuna opportunità” di dialogo tra le due parti sul conflitto in Ucraina. Buona. “

Nonostante alcuni dettagli dell’incontro, l’ambasciatore dell’Ucraina in Israele, Yevgen Korniychuk, ha dichiarato domenica in un’intervista che il sig. Bennett ha detto di essere andato a Mosca per aiutare a fermare l’emorragia.

“Il resto del mondo guarda un film con i popcorn. Questo fatto deve essere preso in considerazione”. Ha detto Kornich. Sig. Bennett, ha detto, “è stato il primo leader del mondo libero a vedere la guida dell’invasore. Apprezziamo qualsiasi sforzo”.

Ma esperti e analisti affermano che Mr. Il signor che è venuto su richiesta di Zhelensky. Bennett ha descritto gli sforzi di mediazione come un processo ad alto rischio con poche possibilità di successo.

Martin Indick, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele e autore, ha dichiarato: “Credo di aver fatto qualcosa di sbagliato e non voglio criticare il Primo Ministro. L’ultimo libro Henry Kissinger e la diplomazia mediorientale. “Ma le sue possibilità di successo sono zero”.

Per questo il sig. Indik, il sig. Non per Bennett, ma perché sembrava “molto improbabile” trovare una via d’uscita. Putin ha detto il motivo.

Gli analisti israeliani hanno avvertito che questi sforzi potrebbero finire per essere una commissione stupida o peggio.

“Israele non ha alcun valore negli sforzi di mediazione; Non ha abilità speciali o comprensione di questa complessa situazione”, ha affermato Ehud Yaari, che risiede in Israele.

“Finirai per infastidire i russi, gli ucraini e gli Stati Uniti con i tuoi sforzi”, ha detto. Ha detto Yari.

Domenica il sig. Dopo l’incontro di Bennett con il Cremlino, Mr. Ha tenuto la sua terza conversazione telefonica con Zhelensky. Sulla via del ritorno da Mosca, ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholes per colloqui e cena. Bennett si è fermato e ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron.

Sig. Zelensky e il sig. Mr. Korniychuk, ambasciatore in Israele, per aver mantenuto buone relazioni sia con l’Ucraina che con la Russia. Gli sforzi di Bennett sono stati criticati per aver mostrato simpatia e sostegno per la difficile situazione dell’Ucraina, ma per essersi rifiutati di fornire equipaggiamento militare difensivo.

Funzionari israeliani hanno affermato che mantenere buone relazioni con la Russia è necessario per continuare la campagna militare di Israele contro le invasioni iraniane e di Hezbollah della Siria, dove la Russia mantiene una presenza significativa. Israele ha detto che è disgustoso prendere una posizione chiara prendendosi cura delle grandi comunità ebraiche sia in Russia che in Ucraina.

Ma dopo una visita a Mosca, il sig. Kournich ha detto: “Il governo israeliano ha finalmente preso una posizione seria”.

Se non altro, il sig. La diplomazia di Bennett potrebbe aiutare Israele a deviare le critiche alla sua posizione sulla recinzione.

All’inizio della sua riunione settimanale di gabinetto di domenica, il sig. Bennett ha detto: “Non posso approfondire ulteriormente l’incontro con Putin per facilitare il dialogo tra tutte le parti. Ovviamente con le benedizioni e l’incoraggiamento di tutti i giocatori”.

“Tutte le pagine hanno accesso e capacità”, Mr. ha detto Bennet. “Considero nostro dovere morale fare ogni sforzo”.