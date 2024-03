Un aereo della United Airlines effettua un atterraggio di emergenza a Los Angeles a causa di un problema idraulico

CNN

Un aereo della United Airlines in volo da San Francisco a Città del Messico è stato dirottato venerdì a Los Angeles a causa di un problema con il sistema idraulico dell'aereo, ha detto la compagnia aerea. Si è trattato della quarta emergenza della compagnia aerea in una settimana, inclusa la caduta di un pneumatico su un volo e l'incendio di un motore su un altro.

Secondo la United e la Federal Aviation Administration, l'aereo Airbus 320, con a bordo 105 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, è atterrato in sicurezza e tutti sono sbarcati al gate. Secondo la compagnia aerea, gli agenti sono stati trasportati all'aeroporto internazionale di Città del Messico su un aereo diverso.

L'Airbus 320 era dotato di tre sistemi idraulici “a fini di ridondanza” e le informazioni preliminari hanno mostrato che il problema riguardava solo uno di questi sistemi, secondo United.

La Federal Aviation Administration ha detto che indagherà sull'incidente.

00:43- Fonte: CNN “La gente urlava e piangeva”: il motore dell’aereo ha preso fuoco a mezz’aria

Il volo dirottato di venerdì è stata la quarta emergenza dello United in una settimana, compreso un incidente Il motore che ha inghiottito il pluriball e ha preso fuoco nell'aria Un altro lunedì Un volo perde uno dei suoi pneumatici dopo il decollo giovedì e un altro aereo è scivolato fuori pista in un'area erbosa venerdì.

“Ognuno di questi eventi è distinto e non correlato tra loro”, ha affermato United Airlines in una nota.

Lo United ha dichiarato: “Prendiamo sul serio ogni incidente relativo alla sicurezza e indagheremo su tutti gli incidenti accaduti questa settimana per capire cosa è successo e imparare da essi”. “Gran parte di questo lavoro viene svolto in collaborazione con i produttori, la FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB), nonché con i singoli produttori di componenti… La sicurezza è la nostra massima priorità e continueremo a fare tutto il possibile per mantenere i nostri clienti e dipendenti al sicuro”. sicurezza.”

Ray Sanchez della CNN ha contribuito a questo rapporto.