Remake di “Road House” e altro ancora

Il SXSW Film Festival 2024 è iniziato l'8 marzo ad Austin con la prima mondiale della serata di apertura del film di Doug Liman. Casa stradale Il remake vede protagonisti Jake Gyllenhaal e Conor McGregor. Ha nove giorni di debutti tra cui film con Rooney Mara, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Kristen Stewart e altri. Dramma romantico Anne Hathaway L'idea di te La star del SXSW Michael Showalter chiuderà il festival.

SXSW durerà fino al 16 marzo nella capitale del Texas.

Clicca sui titoli per leggere le recensioni complete.

3 Problema del corpo

“Problema dei 3 corpi” Netflix

dividere: Prima televisiva

Uscita: Derek Tsang

eiaculare: Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chow, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Si Shimoka, Zhen Zeng, Samer Othmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce.

Scadenza per l'asporto: 3 problemi fisici'Le più grandi minacce esistenziali che deve affrontare sono quanto tutto sia ridondante e come ogni colpo di scena possa essere visto da una galassia molto, molto lontana, come Omar Sharif che attraversa il deserto a cavallo in… Lawrence d'Arabia.

Casa stradale

“casa stradale” Primo Video

dividere: titoli

Uscita: Doug Lyman

eiaculare: Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor, Lucas Gage, Arturo Castro, BK Cannon, Beau Knapp, Darren Barnett, Dominic Columbus, Bob Minnery, Catfish Jane, Kevin Carroll, Travis Van Winkle , Hannah Lanier

Scadenza per l'asporto: Nonostante qualche lampo di genialità tecnica nelle sequenze d'azione e qualche tentativo da parte del cast, il film è ricostruito. Casa stradale È una testimonianza di quanto sia difficile catturare un fulmine in una bottiglia.

Cacciatore del tempo

Aneurin Barnard e Alice Lowe in Timestalker Ludovic Robert / Hanway

dividere: Luci narrative

Uscita: Alice Lowe

eiaculare: Alice Lowe, Jacob Anderson, Aneurin Barnard, Tanya Reynolds, Nick Frost

Scadenza per l'asporto: L'ambizioso film ricorda il classico dei Monty Python – spesso molto stupido e allo stesso tempo molto intelligente – ma soprattutto è un'idea di cosa sarebbe potuto essere se questa squadra tutta maschile avesse mai incluso una o due donne. Formazione base della squadra. In qualche modo, Alice Lowe ha la totale innocenza necessaria per portare a termine tutto, il che è davvero un dono devastante.

Eravamo pericolosi

“Eravamo pericolosi” SXSW

dividere: Funzionalità di narrazione

Uscita: JOSEPHINE STEWART-TW

eiaculare: Rima Te Whata, Erana James, Natalie Morris, Manaya Hall

Scadenza per l'asporto: Eravamo pericolosi Non si presenta mai del tutto come il film satirico e sovversivo che avrebbe potuto essere, ma le performance sono abbastanza forti nel primo lungometraggio di Josephine Stewart-Tei Weiwei che il loro peso emotivo è sorprendentemente indelebile.