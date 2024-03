Kate Middleton, Principessa del Galles: i notiziari ricordano la foto citando preoccupazioni di manomissione

CNN

Diverse importanti agenzie di stampa hanno ritirato una foto distribuita da Kensington Palace, che mostra Catherine, principessa del Galles, e i suoi figli, affermando di ritenere che la foto sia stata manipolata.

L'immagine è La prima foto ufficiale della principessa Da quando ha subito un intervento chirurgico addominale a gennaio, arriva dopo settimane di intense speculazioni pubbliche e crescenti teorie cospirative sui social media su dove si trovasse e sulla sua salute.

La foto è stata pubblicata domenica insieme ad un messaggio della principessa che ringraziava il pubblico per il suo sostegno durante la celebrazione della festa della mamma nel Regno Unito. La CNN ha contattato Kensington Palace per un commento.

L'esame iniziale dell'immagine da parte della CNN ha identificato almeno due aree che sembravano mostrare segni di possibile manomissione, tra cui le maniche della principessa Charlotte e una cerniera sul lato sinistro della giacca della principessa del Galles.

Tre importanti agenzie di stampa internazionali hanno affermato di aver trovato prove di manomissione.

L'Associated Press ha osservato che “dopo un esame più attento sembra che la fonte potrebbe aver manipolato l'immagine”.

L'Agence France-Presse ha dichiarato di aver ritirato l'immagine a causa di un “problema editoriale”.

“Si è scoperto che questa foto pubblicata oggi da Kensington Palace della principessa del Galles e dei suoi figli è stata modificata ed è stata quindi ritirata dai sistemi dell'AFP”, ha scritto l'agenzia in una nota ai clienti.

Sia Reuters che Associated Press hanno anche indicato la manica della figlia di Kate, Charlotte, come un'area che mostrava segni di manipolazione o alterazione.

Reuters ha detto che la copertina non era allineata correttamente, suggerendo che l'immagine era stata alterata. Ha detto che l’agenzia non è stata in grado di determinare immediatamente come o perché è stata apportata la modifica o chi l’ha apportata.

L'AP ha anche notato “incongruenze nell'allineamento” della mano della figlia, affermando che la foto è stata ritoccata “in un modo che non soddisfa gli standard fotografici dell'AP”.

La maggior parte delle agenzie fotografiche e degli organi di informazione hanno regole rigide contro la pubblicazione di foto eccessivamente modificate o manipolate. Reuters, ad esempio, afferma che consente di utilizzare Photoshop solo in modi “molto limitati” come ritagliare, ridimensionare o bilanciare il colore delle immagini.

È severamente vietato rimuovere o aggiungere elementi da un'immagine perché mina la fiducia nell'immagine e la credibilità della testata giornalistica anche se non è la fonte delle modifiche.

Spesso vengono utilizzate anche le agenzie di stampa Software specializzato Verificare le immagini per eventuali prove di manomissione. I rapidi progressi nell’intelligenza artificiale generativa negli ultimi anni hanno reso sempre più facile per i malintenzionati produrre immagini e video falsi convincenti. Crea ulteriore verifica Difficoltà delle istituzioni mediatiche.

La rimozione delle foto da parte delle principali agenzie di stampa ha creato un nuovo grattacapo in termini di pubbliche relazioni per la famiglia reale britannica in un momento in cui stanno cercando di sedare alcune delle speculazioni più selvagge esplose online in seguito all'intervento di Kate.

Kensington Palace ha annunciato lo scorso gennaio che la principessa 42enne Difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua Alla fine di marzo. Il palazzo non ha rivelato lo scopo del suo intervento chirurgico, ma ha affermato che non era canceroso.

La sua lunga scomparsa dagli occhi del pubblico ha scatenato voci online rabbiose e copertura mediatica internazionale. Alcuni di questi sono svaniti un po' dopo che all'inizio di marzo è emersa una foto di Kate in un'auto guidata da sua madre. La si vede indossare occhiali da sole scuri e seduta sul sedile del passeggero anteriore.

Ma le speculazioni sono continuate in gran parte online, soprattutto sui social media, alimentate da altri incidenti all’interno della famiglia reale – come il principe William che si è ritirato da un’importante riunione di famiglia all’inizio di questo mese senza una spiegazione pubblica.

Il palazzo ha dovuto affrontare crescenti pressioni per condividere maggiori informazioni sulla futura regina, senza compromettere la sua privacy medica.

A febbraio, il palazzo ha fatto un passo raro nel rispondere alle voci, affermando di aver “chiarito a gennaio le tempistiche per il recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti importanti”. Questa guida è valida.”

Questa era una notizia dell'ultima ora ed è stata aggiornata.