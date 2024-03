Svelata la protagonista sconosciuta dell'esperimento virale di Willy Wonka

3 ore fa

Felicia ha interpretato il ruolo di The Unknown nel suo primo lavoro di recitazione retribuito

Un'attrice adolescente che ha avuto un ruolo di primo piano in un evento cancellato a tema Willy Wonka a Glasgow ha detto di essere rimasta scioccata dalla reazione al suo personaggio inquietante.

Il cattivo è stato accolto con confusione in tutto il mondo poiché l'ignoto era notevolmente assente dalla trama del classico libro per bambini di Roald Dahl, Charlie e la fabbrica di cioccolato.

In vista dell'evento del mese scorso, gli organizzatori, House of Illuminati, hanno annunciato un “viaggio pieno di creazioni sorprendenti”.

Willy Wonka era un cioccolatiere immaginario che lanciava un concorso per coloro che riuscivano a trovare un fortunato biglietto d'oro per visitare la sua fabbrica.

Ma i visitatori che speravano di far rivivere il libro e i film classici – incluso il film originale del 1971 con Gene Wilder – rimasero profondamente delusi quando arrivarono al magazzino scarsamente decorato.

L'evento si è tenuto lo scorso fine settimana in una zona industriale a Whiteinch, dove gli attori hanno cercato di sfruttare al meglio alcuni oggetti di scena dall'aspetto triste e un piccolo castello gonfiabile.

I genitori hanno pagato fino a £ 35 per un biglietto ma erano così inorriditi che hanno contattato la polizia scozzese.

Felicia era stata originariamente scelta per il ruolo principale di Willy McDuff – che sembra essere stato ispirato da Willy Wonka – prima che The Unknown fosse scelto.

“Non c'erano allenamenti. Sono arrivato presto per allenarmi ma non era pronto”, ha detto l'adolescente.

“Gli attori sono arrivati ​​dopo e non erano ancora preparati.

“Dicevamo tutti che era il caos e che non c'era organizzazione, ma speravamo solo che non sarebbe stato così male insieme. Ma era così.”

“Il mio personaggio non avrebbe avuto alcun significato senza Wonka che avesse spiegato chi ero, che ero l'Anonimo, il malvagio cioccolatiere che vive tra le mura”, ha detto.

“Quindi ero seduto dietro lo specchio cercando di comportarmi in modo spaventoso perché quella era l’unica direzione che mi era stata data.

“Ma penso che la maggior parte delle persone non sapesse davvero perché ero lì, e per me è lo stesso.”