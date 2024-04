Rivelato il difetto del guardaroba di Katy Perry, Top 14

Le star di 'American Idol' parlano di amicizia: 'Non abbiamo la pelle sottile' Ryan Seacrest, Katy Perry, Lionel Richie e Luke Bryan parlano con Kimmy Robinson di USA TODAY prima della première della stagione “American Idol”.

Gli spettatori di “American Idol” hanno espresso i loro voti e hanno determinato quale dei 20 concorrenti rimanenti della stagione sarebbe arrivato tra i primi 14.

Mentre i dieci cantanti con il maggior numero di voti arrivano alla prossima settimana durante l'episodio di lunedì sera, l'altra metà del gruppo è stata messa nella “zona di pericolo” a cantare per la propria vita. Questi 10 aspiranti “Idol” hanno gareggiato per i restanti quattro posti, che sono stati distribuiti dai giudici Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie.

vengoIl suo piazzamento nella metà inferiore dei concorrenti si è rivelato controverso, con il pubblico che ha fischiato i fan di “Idol” che non sono riusciti a catapultare la 27enne guardia di sicurezza della casa di cura di Brooklyn nella top 14. Ma non è stata la cosa più scioccante. momento della notte, poiché Perry ha avuto un malfunzionamento del guardaroba mentre la notte giungeva alla sua drammatica conclusione.

L'eliminazione di sei persone di lunedì sera, che includeva la partenza di uno dei tre possessori del biglietto platino di questa stagione, è arrivata dopo che Elleigh Marie, KBlocks, Blake Proehl e Haley Mia sono stati eliminati domenica sera per non aver ricevuto abbastanza voti dai 24 migliori artisti della scorsa settimana alle Hawaii.

Ecco cosa è successo nell'episodio 11.

Questo voto ha ottenuto la più grande reazione della notte

Dopo che Ryan Seacrest ha annunciato che Ajii non era tra i primi 10, la folla dietro l'ospite lo ha quasi sommerso con dei fischi, seguiti dal canto del nome di Ajii.

Gli è stato assegnato il compito di conquistare i giudici con la sua interpretazione di “Call Out My Name” di The Weeknd.

Ajii, noto per la sua scatola vocale davvero impressionante, ha continuato la sua serie di ottime esibizioni lunedì sera. Tuttavia, il cappello rosa in cima alla sua testa è stato l'aspetto più sorprendente della sua performance, visivamente, poiché Ajii è rimasto al centro della scena con l'asta del microfono.

“Il pubblico sta fischiando il voto americano”, ha osservato Perry.

Ha aggiunto che Agee “porta la voce” e “alla fine, è una gara di canto”. Tuttavia, ha anche sottolineato che un concorrente ha bisogno di qualcosa di più di un semplice voto per arrivare alla fine.

“Questo è uno spettacolo per famiglie”, dice Katy Perry dopo un malfunzionamento del guardaroba.

Dopo essere stato messo nella “zona di pericolo”, Roman Collins ha preso a cuore il suo insegnamento “canta per la tua vita” quando ha cantato “It's a Man's World” di James Brown.

L'impatto della sua performance fu così potente, a quanto pare, che Perry perse parte del suo sofisticato top, che sembrava una versione più pronunciata del Cloud Gate di Chicago, noto anche come “The Bean”.

“Quella canzone mi ha rovinato la camicia,” spiegò Perry mentre si sedeva sotto la scrivania per nascondere il problema. “Questo è uno spettacolo per famiglie.”

“Hai il potere di far saltare il tetto da qualche parte,” disse Brian a Roman, “Oppure Perrie intervenne, alla fine afferrando un cuscino del sedile sul petto per tenere insieme il suo vestito di fascia alta.

Chi è stato eliminato dalla Top 20 di 'American Idol'?

Dopo che i giudici hanno scelto Jayna Elise, Nia, Jordan Anthony e Roman Collins per completare i primi 14, i seguenti sei concorrenti sono stati eliminati dalla competizione:

Quintetto

Kennedy Reed

Jennifer Jefferies

vengo

Odell Bunton Jr

Mackenzie Saul

Odell Bunton Jr. è diventato Il primo vincitore del Platinum Pass della stagione non avanza nella competizione.

Chi è tra i primi 14 nella stagione 22 di 'American Idol'?

Con i voti sia dell'America che dei giudici, i seguenti concorrenti avanzeranno alla prossima settimana:

McKenna Breinholt

Jack Blocker

Mia Matthews

Sam “Kaiko” Kelly Cohen

Will Mosley

Papà Carter

Caprien “KB” Richins

Amy Russell

Giulia Gagnon

Triston Harper

Jenna Elisa

Nya

Giordano Antonio

Romano Collins

Come votare per il tuo concorrente preferito su “American Idol”.

Gli spettatori possono esprimere il proprio voto su Idolvote.abc.com Oppure scaricando l'app “American Idol” dall'Apple App Store o da Google Play.

Puoi anche inviare tramite SMS il numero assegnato al tuo concorrente preferito (da 1 a 14, in base all'ordine di esibizione) al numero 21523.

I voti verranno conteggiati fino alle 9:00 ET di martedì.