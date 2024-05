Il cast di “Full House” si riunisce con i gemelli Olsen in una rara foto di Bob Saget

John Stamos e Dave Coulier rendono omaggio al compianto Bob Saget Dopo la morte di Bob Saget all’età di 65 anni, numerose star del settore dell’intrattenimento hanno reso omaggio al comico e attore. Intrattenilo!, USA Today

Le stelle del ‘Full House’ hanno ancora una mano a cui aggrapparsi.

Venerdì, John Stamos ha reso omaggio a Bob Saget in quello che sarebbe stato il 68esimo compleanno della sua defunta stella condividendo Foto della riunione Dal cast di “Tutto esaurito”.

La foto mostrava Stamos, Dave Coulier, Jodie Sweetin, Candace Cameron Bure, Scott Weinger, Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen riuniti attorno a una statua di Dumbo. Era una foto rara del cast di Full House, inclusi i gemelli Olsen, che non torneranno a recitare nel riavvio di Fuller House di Netflix.

“Questa foto è stata scattata mentre ci riunivamo per il funerale (di Saget),” ha scritto Stamos. “Sebbene Bob non fosse fisicamente lì, il suo spirito era inconfondibilmente presente, avvolgendoci nel calore e condividendo ricordi che hanno suscitato risate e lacrime.”

Il comico è stato trovato morto in una stanza d’albergo in Florida il 9 gennaio 2022 e la causa della sua morte è stata un trauma cranico. Quel mese si tenne un servizio funebre privato.

“Bob era il cuore della famiglia Full House”, ha detto Stamos su Instagram. “La sua eredità di gentilezza e compassione era evidente nei volti intorno a me, (a Dumbo) nei modi gentili in cui ci siamo sostenuti a vicenda, facendo eco all’amore che ha sempre dato. Abbiamo celebrato una vita che è stata un vero dono per tutti noi.”

Nei suoi commenti su Instagram, Sweetin ha ricordato che “questo tempo insieme è stato così speciale” ma “doloroso”, aggiungendo: “Ci siamo riuniti tutti esattamente come voleva che fosse”. Lei In occasione del compleanno di Sajit Attraverso il suo post condividendo vecchie foto degli attori. “Non c’è giorno in cui non penso a te”, ha scritto l’attrice che interpretava Stephanie Tanner.

Anche la vedova di Saget, Kelly Rizzo, ha celebrato l’occasione con un vecchio video di Saget che festeggia il suo compleanno.

“Per sempre celebrato, per sempre amato, per sempre ricordato, per sempre in tutti i nostri cuori”, ha scritto Rizzo. “Buon compleanno. Per sempre grato per questi ricordi e per quest’ultima festa di compleanno insieme. Sempre felice di aver visto un sorriso sul suo viso e la felicità nei suoi occhi.”

All’inizio di quest’anno, Stamos, Collier, Sweetin, Bure e Andrea Barber, che interpretava Kimmy Gibbler nella sitcom, si sono riuniti virtualmente per discutere dell’eredità di Saget nel secondo anniversario della sua morte.

“Diventa sempre più strano col passare del tempo, perché dico, ‘Wow, è passato molto tempo dall’ultima volta che ho avuto notizie di Bob'”, ha detto Barber in quel momento. “E poi ho pensato, ‘Oh’. Sai, è strano passare due anni senza ricevere un suo messaggio lungo e assurdo o una telefonata nervosa.”