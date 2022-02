Il futuro di Vikings Adam Thielen non è un fan dei cambiamenti proposti per gli straordinari

Adam Tellin Sta parlando pubblicamente contro le modifiche proposte alla regola degli straordinari della NFL.

Lunedi mattina, Vichinghi del Minnesota Il ricevitore si è rivolto ai social media per commentare una riunione programmata del comitato di competizione della NFL per discutere la possibilità di assicurarsi due squadre di calcio in possesso almeno una volta durante i tempi supplementari.

“Se solo smetti di difendere, entrambe le squadre ne prenderanno il possesso!” Inserito da Thielen Social media. “Scendi e segna sul primo possesso ai supplementari e ti meriti di vincere!”

Poiché la regola è attualmente in vigore, la prima squadra a segnare vince la partita, il che ha portato alla determinazione di alcune partite importanti con un possesso in minuti extra.

In particolare, lo era Capi di Kansas City staccare banconote di bufalo Nella loro prima leadership dopo aver vinto un lancio di moneta nell’epico incontro degli spareggi dell’AFC a gennaio. terzino Josh Allen E i Bills non hanno nemmeno avuto la possibilità di toccare la palla.

Ci sono state reazioni contrastanti alle modifiche alle regole proposte.

Elaborazione della fatturazione offensiva Dion Dawkins chiamata “La regola più folle di tutti gli sport.” Nel frattempo, Allen ha accettato le regole così come erano e ha continuato a muoversi.

“Le regole sono quelle che sono, e non posso lamentarmene perché se fosse il contrario, festeggeremmo anche noi”, Allen Dillo ai membri dei media Dopo la partita.

Speriamo che i Vichinghi non si trovino in una situazione simile a quella dei Bells.

Ma poi di nuovo, Thelin ha fatto un buon punto. I Bengals si sono fermati in difesa contro i Chiefs in una partita del campionato AFC dopo aver perso la moneta e hanno continuato a rappresentare la Conference al Super Bowl LVI.

Per non dire altro, è sicuramente un dibattito in cui vale la pena entrare.

