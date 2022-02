Il James Webb Telescope della NASA anticipa un’altra visione di una stella attraente

Sono passati solo tre mesi dal James Webb Telescope della NASA Il suo viaggio è iniziato Sta già mostrando i risultati.

Nonostante la sua posizione Clip dello specchio non ancora allineate, il telescopio ha ripreso l’immagine di una stella eccitante, Secondo il blog della NASA Inserito venerdì.

La domanda ora diventa: cosa scopriremo di più con questo fantastico strumento?

Foto seducente di una stella

“Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo sempre più soddisfatti dei risultati che stiamo vedendo”, ha affermato Lee Feinberg, Optical Telescope Element Manager di Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA. “Anni di pianificazione e test stanno dando i loro frutti e il team non avrebbe potuto essere più entusiasta di vedere cosa porteranno le prossime settimane e i prossimi mesi”.

La nuova immagine rilasciata è la prima immagine “impilata” di Webb della stella HD 84406 e dà un’idea di quanto sarà nitido l’occhio del telescopio una volta raggiunta la sua forma finale. Il termine “pila” si riferisce alla forma e ai processi che il telescopio doveva eseguire per produrre l’immagine.

Il quadro completo della stella HD 84406. Fonte: Nasa

Gli ingegneri della NASA hanno iniziato con a Un processo chiamato allineamento del segmento. Ciò si verifica quando tutte le 18 strisce di berillio e gli specchi placcati in oro e berillio sono accuratamente allineati l’uno con l’altro.

Il passaggio successivo è chiamato “impilamento delle immagini” e da dove deriva il termine “stack”. Nel processo, gli ingegneri hanno attivato gruppi di sei specchi contemporaneamente e hanno ordinato loro di ripristinare la loro luce per interferire.

Una volta completati tutti questi passaggi, la NASA è stata in grado di produrre un’immagine della stella lontana utilizzando il principale strumento scientifico del Web: NIRCam.

Prossimi passi

Quali sono le prospettive per un potente telescopio? Lo strumento ha appena subito la seconda e la terza fase di un processo in sette fasi progettato per allineare completamente gli specchi del telescopio e far funzionare tutte le 18 parti come una singola unità.

Man mano che Webb Telescope completa ogni fase successiva, le immagini che produrrà diventeranno sempre più chiare, come mai prima d’ora. È un momento emozionante per gli astronomi di tutto il mondo mentre aspettano che Webb raggiunga la sua forma finale completa e, si spera, sblocchi alcuni dei I misteri più profondi di Cosmo.