Il membro dei BTS RM solleva speculazioni sugli appuntamenti con il testo della canzone “Right place, wrong person”

Il 24 maggio, BTS‘S R.M Ha pubblicato il suo secondo album da solista, Posto giusto, persona sbagliata. L’album contiene 11 canzoni, inclusa la traccia del titolo “LOST!” e la canzone pre-release “Come Back To Me”, con RM che ha co-scritto e prodotto la maggior parte delle canzoni.

Posto giusto, persona sbagliata Approfondisce il senso di connessione e i momenti in cui ci si sente estranei, fuori posto. Nell’album, RM dipinge un quadro di emozioni universali che chiunque può incontrare almeno una volta nella vita e trasmette un messaggio che risuona con coloro che si sforzano di trovare risposte di fronte a queste emozioni. – Ottima musica

Anche se è stato pubblicato solo da poco tempo, i fan stanno già elogiando il lirismo e la musica di RM, soprattutto perché l’album suona molto personale ed emozionante per il membro dei BTS. Una conversazione che ha suscitato alcune parole riguardava la vita sentimentale di RM e se avesse avuto o meno un ruolo nel suo processo creativo.

Il testo della canzone del lato B “Nuts” è la canzone in questione.

Leggendo i testi, è facile vedere quante persone li interpretano come se parlassero di qualcuno con cui avevano una relazione in passato, e se è così, sembra che fosse incasinato.

Da quando te ne sei andato, finalmente mi sento vivo

Ogni notte scrivo lettere al me stesso del passato

Con solo un bicchiere di whisky, tutti i ricordi riaffiorano, pregando un Dio in cui non credo nemmeno.

Così potrai smettere di essere tutto per me quando avrai vent’anni

Ti auguro sinceramente la felicità, anche se probabilmente non mi crederai

È stata una relazione difficile, ho una macchia sul petto

Si chiama te, non riesco nemmeno a credere che stessimo insieme

Era un’influenza e potevamo vedere il karma arrivare

Il mostro non ero io, ti prego, mia cara, per favore

Per sempre, per sempre, ti auguro la vera felicità, dannazione

Nonostante i testi tragici, i fan non sono mai rimasti delusi dal modo poetico e bellissimo in cui RM si esprime, sia che parli in coreano o in inglese.

È una pilota professionista, hoo, hoo, hoo, hoo, pilota

Dovrebbe essere una guida A1, lancia sempre il dannato cursore

Quando si tratta di amore, può passare tutta la notte

Il miglior accendino a gas che nessun uomo abbia mai potuto combattere

Sto impazzendo, come può andare tutto bene adesso?

Come mai adesso non hai niente da offrire?

Sei terribile, mi spaventi, ti prego, mia cara, per favore

Una vita di sciocchezze, l’amore è solo per i mostri

Il testo di “Nuts” ha portato a una conversazione su un forum online sulla possibile storia degli appuntamenti di RM. Molti avevano già pensato che il membro dei BTS avesse attraversato una dura rottura negli ultimi due anni, quindi non sono rimasti troppo sorpresi dalle parole. Altri pensano, basandosi solo sui testi e sull’età di RM, che sia praticamente un dato di fatto che abbia avuto una relazione ad un certo punto, ora o in passato.

Pensi che i testi di RM siano uno sguardo al suo tragico passato romantico?

BTS